22 članic doseglo Natove obrambne cilje, Slovenija skromna

Trump je medtem ocenil, da je velika koncesija Moskve v mirovnih pogovorih že to, da ne namerava zavzeti vsega ukrajinskega ozemlja.

O možnosti mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino je dejal, da je zdaj nekaj na mizi, in dodal, da je žogica očitno na strani Rusije, ker je Ukrajina predloge sprejela.

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je včeraj po pogovorih s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in visokimi predstavniki njegove vlade v Washingtonu dejal, da Rusija ostaja dolgoročna grožnja zavezništvu: "V Natu se vsi strinjamo, da je Rusija dolgoročna grožnja ozemlju Nata – celotnemu evroatlantskemu ozemlju."

Članice zveze Nato, zlasti na vzhodu in severu Evrope, so po ruski invaziji na Ukrajino začele znatno krepiti svoje vojaške proračune, kaže letno poročilo zavezništva za leto 2024.

Največ vlaga Poljska, Slovenija pod pričakovanji

V letu 2023 je zgolj 11 od 31 članic zavezništva za obrambne izdatke namenilo dva odstotka BDP ali več, v letu 2024 pa je spodnjo mejo dveh odstotkov doseglo kar 22 od 32 članic – zavezništvu se je v tem času po Finski pridružila še Švedska.

Rutte je v predgovoru ob objavi poročila izpostavil pomen okrepljenega odvračanja in obrambne drže Nata, večje podpore Ukrajini in naraščajočih naložb v obrambo. Te so bile lani očitne, saj je skupna poraba vseh članic narasla za skoraj 20 odstotkov, iz 1180 na 1303 milijarde ameriških dolarjev.

Cilja Nata zopet ni dosegla Slovenija, ki je lani za obrambo namenila 1,37 odstotka BDP. Manj so porabile le Španija (1,24), Belgija (1,29) in Luksemburg (1,30). Premier Robert Golob je sicer nedavno dejal, da bo Slovenija morala izdatke za obrambo na dva odstotka BDP zvišati še pred letom 2030, kot je bilo predvideno prej.