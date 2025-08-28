Svetli način
Članice VS ZN: Lakoto v Gazi povzročil človek

New York/Washington, 28. 08. 2025 09.35 | Posodobljeno pred 54 minutami

STA , K.H.
Članice Varnostnega sveta Združenih narodov, med njimi Slovenija, so v sredo nedavno razglašeno lakoto v Gazi označile za krizo, ki jo je povzročil človek. Izjavi se niso pridružile le ZDA. Preostalih 14 članic je ob tem opozorilo, da je uporaba lakote kot orožja v vojni v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom.

Varnostni svet Združenih narodov o lakoti v Gazi FOTO: Profimedia

"Uporaba lakote kot orožja v vojni je v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom jasno prepovedana. Lakota v Gazi se mora nemudoma ustaviti," so članice Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN) zapisale v skupni izjavi po srečanju, ki je potekalo na pobudo Slovenije in Gvajane.

Izjavi se niso pridružile le ZDA, ki so izrazile dvom v verodostojnost poročila pobude ZN za celovito klasifikacijo faz prehranske varnosti (IPC). Ta je lakoto v mestu Gaza in njegovi okolici uradno razglasila minuli petek.

Po besedah vršilke dolžnosti ameriške veleposlanice Dorothy Shea poročilo ne izpolnjuje meril glede verodostojnosti in celovitosti. Enega od avtorjev poročila je tudi obtožila, da ima "dolgo zgodovino pristranskosti do Izraela", a ga ni poimensko izpostavila.

Kljub temu je dejala, da je lakota v enklavi resničen problem in da tam obstajajo humanitarne potrebe, ki da jih je treba zadovoljiti. "Zadovoljevanje teh potreb je za ZDA prednostna naloga," je dodala.

Da je treba lakoto in širšo humanitarno krizo v Gazi nemudoma odpraviti, Izrael pa da mora spremeniti svojo politiko, je na omrežju X po srečanju izpostavila tudi slovenska misija pri ZN.

Na srečanju o Gazi pri Trumpu tudi Tony Blair in Jared Kushner

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo v Beli hiši gostil srečanje o Gazi in načrtih za enklavo po koncu vojne, ki sta se ga udeležila tudi nekdanji britanski premier Tony Blair in nekdanji Trumpov odposlanec na Bližnjem vzhodu Jared Kushner, so sporočili predstavniki Bele hiše.

Trump, visoki predstavniki Bele hiše, Blair in Kushner so razpravljali o krizi s talci, načrtih za povečanje dobav hrane in načrtih za enklavo po koncu vojne, poroča tiskovna agencija Reuters. V Beli hiši so srečanje opisali kot "preprost politični sestanek".

Ameriški State Department je medtem sporočil, da se je državni sekretar Marco Rubio v sredo v Washingtonu srečal z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom, s katerim sta govorila o Gazi in regionalnih vprašanjih.

Trump je med volilno kampanjo pred drugim mandatom obljubil hiter konec vojne v Gazi. Toda sedem mesecev po njegovi drugi izvolitvi rešitve za končanje konflikta še ni.

Ameriški predsednik je februarja predlagal, da bi ZDA prevzele nadzor nad Gazo, jo prenovile in spremenile v "riviero Bližnjega vzhoda". Ob tem bi Palestince umaknili v Egipt in Jordanijo.

Medtem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu takrat načrt pozdravil, so ga zavrnile in ostro kritizirale arabske in večina zahodnih držav, Združeni narodi pa so posvarili pred etničnim čiščenjem Gaze.

Načrt je odražal idejo Kushnerja, ki je poročen s Trumpovo hčerko Ivanko Trump, v prvem njegovem mandatu pa je bil ključni svetovalec Bele hiše za Bližnji vzhod, predstavljeno že leto pred tem. V skladu z njo bi Gazo "očistili" palestinskih prebivalcev in jo spremenili v obalno riviero, navaja Reuters.

Izraelska vlada je sicer v začetku avgusta potrdila načrt z zasedbo mesta Gaze in vzpostavitvijo civilne uprave, a natančni načrti Izraela ostajajo nejasni.

Dogovora med palestinskim gibanjem Hamas in Izraelom zaenkrat ni na vidiku. Doslej sta se strani uspeli dogovoriti o dveh prekinitvah ognja, številni krogi pogajanj pa dokončne rešitve konflikta še niso prinesli.

Zadnji predlog posrednikov vključuje 60-dnevno prekinitev ognja in izmenjavo izraelskih talcev za palestinske zapornike. Hamas je pred tednom dni na predlog pristal, Izrael pa nanj uradno še ni odgovoril. Še vedno naj bi zahteval sočasno izpustitev vseh preostalih talcev.

