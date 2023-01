Članici Trumpove ekipe: 'V enem dnevu nam je uničil vse karierne priložnost'

Kongresni odbor, ki preiskuje januarski napad, je decembra objavil končno poročilo. Ugotovitve o napadu so spisali na 845 straneh, krivdo pa pripisali nekdanjemu predsedniku ZDA. Iz zbranega gradiva izhaja, da se je Trump že vnaprej odločil, da bo razglasil zmago, ne glede na uradne izide volitev. Njegovi sodelavci pa so med pričanjem povedali, da Trumpovim trditvam o goljufijah na volitvah niso verjeli. Podrobnosti teh dokumentov počasi kapljajo v javnost, vključno z izmenjavo sporočil med članicama Trumpove ekipe.

"Alyssa je genij," je med drugim pisalo v sporočilih med Hicksovo in Radfordovo. Slednje naj bi se nanašalo na Alysso Farah Griffin, ki je mesec pred napadom na Kapitol odstopila s položaja pomočnice Bele hiše.

Dnevniki klicev nekdanjega ameriškega predsednika

Odbor je objavil tudi dnevnike klicev, ki so se odvili v dnevih pred 6. januarjem 2021. Ti prikazujejo popolnejšo sliko o tem, s kom se je nekdanji predsednik pogovarjal, medtem ko so on in njegovi zavezniki načrtovali, da ostane na položaju. Ti so bili ključni za preiskavo komisije pri sestavljanju časovnice dogodkov.