V javnosti tudi avdio posnetek rešitve štiriletne deklice: 'Imamo te, miška'

Potem ko so avstralski policisti našli štiriletno deklico, ki je bila pogrešana kar 18 dni, in je tako Avstralijo kot cel svet preplavilo olajšanje, so policisti v javnost posredovali avdio posnetek trenutka, ko so vdrli v zaklenjeno hišo in notri našli Cleo. Luči so bile prižgane, ona pa se je v sobici igrala z igračami. Moškega, ki jo je ugrabil, naj bi bil uradno obtožen že danes.

"Imamo jo, imamo jo!" se sliši enega od policistov, ki otroka nato večkrat vpraša, kako mu je ime. Vmes se sliši še en glas, ki deklico miri: "Živjo, miška, imamo te!" "Kako ti je ime, ljubica?" "M ... moje ime je Cleo," jim odgovori. "Tvoje ime je Cleo?? Živjo, Cleo!" ji odzdravijo veseli policisti.

Kot je znano, je Cleo Smith 16. oktobra izginila iz šotora v kampu, kjer je preživljala čas z družino. Stekla je obsežna iskalna akcija in v sredo, po 18 dneh iskanja, so policisti deklico našli – v zaklenjeni hiši v mestu Carnarvon, le šest minut vožnje od njenega doma.

Cameron Blaine, eden od policistov je povedal, da je bila deklica v dobrem stanju. Luči so bile prižgane, ona pa se je igrala z igračami. Opisal je, kakšno olajšanje so občutili, ko so ugotovili, da je deklica živa in zdrava. "Vsi smo upali na tak rezultat, a nismo bili pripravljeni na to. Bilo je fantastično! Videti deklico, kako sedi tam, je bilo neverjetno. Obrnil sem se in šel iz hiše, kmalu zatem smo sedli v avto. Poklicali smo njene starše in jim rekli, da želi nekdo govoriti z njimi. To je bil čudovit občutek."

"Neverjetno je bilo videti, kako se vede kot normalen štiriletnik," pa je dejal potem, ko jo je obiskal na njenem domu. Smejala se je in igrala na vrtu. "Jedla je sladoledno lučko in mi povedala, da je zelo lepljiva, prav prisrčna je bila!" Policija se bo z njeno družino zdaj posvetovala o nadaljnjih korakih. Detektiv Rod Wilde je novinarjem povedal, da bodo njihovi strokovnjaki opravili pogovore z njo in opozoril, da mora biti to narejeno zelo previdno in bo verjetno trajalo dlje časa, da jim bo povedala kakšno informacijo.

icon-expand Cleo Smith takoj po rešitvi. FOTO: AP