Clinton dobro okreva, kmalu naj bi ga odpustili iz bolnišnice

Clinton je bil v bolnišnico v mestu Irvine v Kaliforniji sprejet v torek, predvidoma danes pa naj bi ga odpustili v domačo oskrbo, je sporočil Angel Urena, njegov tiskovni predstavnik. V bolnišnico so ga sprejeli, ker se je počutil utrujeno in ker antibiotiki, ki so mu jih predpisali, niso zalegli.

"Dobro je razpoložen in čas preživlja z družino, druži se s prijatelji in gleda univerzitetni nogomet," so sporočili javnosti.