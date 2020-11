Madžarska vlada zaradi kritik na račun Orbana Clooneyja povezala s Sorosom

Ameriški igralec George Clooney je v intervjuju za revijo GQ spregovoril o svojih najbolj opaznih filmskih vlogah in nazadnje tudi o svojem novem filmu The Midnight Sky, ki bo luč sveta ugledal 23. decembra. Gre za znanstvenofantastični film, v katerem Clooney igra vlogo znanstvenika, zgodba pa se odvija na Severnem tečaju, in sicer leta 2049. Podrobnosti filma sicer še niso znane, je pa Clooney v intervjuju povedal, da sta v osredju zgodbe sovraštvo in jeza, ki ju vse bolj občutimo na svetu.

Izjave ameriškega igralca so opazili v madžarski vladi, kjer so prišli do zaključka, da je Clooney prijatelj in zaveznik ameriškega vlagatelja in filantropa madžarskega rodu Georgea Sorosa ter da izpolnjuje njegovo politično voljo.

Tabloid Origo, ki je naklonjen vladajoči Orbanovi strank Fidez, je med drugim objavil fotografijo, na kateri Sorosov sin Alezander pozira ob ameriškemu igralcu.

"Med Georgeom Sorosom in madžarsko vlado že leta obstaja spor glede priseljevanja, zato Soros izkoristi vsako priložnost za napad na Madžarsko. Zelo moteče je, da obstajajo ljudje, ki uresničujejo njegove politične cilje," pa je Clooneyjeve besede komentiral tiskovni predstavnik madžarskega vladnega informacijskega centra.

Madžarski premier Viktor Orban Sorosu očita, da ga podpirajo tuji plačanci, razne nevladne organizacije, novinarji, znanstveniki, celo Evropska unija in Združeni narodi. Koronakriza je le še dodatno prilila olje na ogenj. Prav on naj bi stal za kritiko, usmerjeno k protikoronskim ukrepom madžarske vlade.

Orban je v radijskem intervjuju pred dnevi Sorosa označil za'najbolj koruptivno osebo v mednarodni politiki', ki predstavlja veliko grožnjo Madžarsko in Poljski. "Financira številne politike. Je korupcijska sila za bruseljskimi birokrati, ki izsiljujejo in grozijo Madžarski," meni Orban.