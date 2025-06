Človek, ki je trenutno Putinov največji sovražnik

Sočasno, a v treh različnih časovnih pasovih in na tisoče kilometrov stran od ukrajinske meje, so ukrajinski brezpilotni letalniki v nedeljo napadli štiri ruska vojaška letališča in uničili več kot 40 bojnih in izvidniških letal. Kijev je v ponedeljek sporočil, da so uničili kar 34 odstotkov ruske flote bombnikov in povzročili za sedem milijard dolarjev škode. Njihove trditve podpirajo videoposnetki, ki prikazujejo oblake dima nad bazami, in satelitski posnetki posledic razdejanja. Šlo je za spektakularni finale tako imenovane operacije Pajkova mreža.

Nekomu se je utrnila ideja, ki se je sprva zdela nora. Zakaj ne bi dronov s tovornjaki pripeljali do ograje ruskih letalskih baz in jih izstrelili čez? Za to bi jih bilo seveda treba pretihotapiti v Rusijo in jih skriti nekje na varnem. Morali bi jih namestiti v civilna vozila, ki ne bi vzbujala suma. Za izvedbo te nore ideje so Ukrajinci potrebovali štab v Rusiji, od koder bi lahko upravljali logistiko in koordinacijo napada, kar je pomenilo, da je moral biti nekdo na ukrajinski strani globoko za sovražnikovimi linijami. S tem je ogromno tvegal.

Zaradi vse večjega dosega in natančnosti ukrajinskih brezpilotnih letal so Rusi svoje bombnike premestili v baze globoko v notranjost države, v Sibirijo in na Arktiko. Zato je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pred 18 meseci poklical vodjo varnostne službe (SBU), generala Vasila Maljuka , in mu dal nalogo: najti način, kako vojno preseliti v ta oddaljena zaklonišča.

Vse tri različice ruskih bombnikov imajo ogromno zmogljivost. TU-95 "Medved", turbopropelerski bombnik iz petdesetih let prejšnjega stoletja, lahko nosi 16 manevrirnih izstrelkov. TU-22 "Blinder", prvi nadzvočni bombnik, izstreljuje rakete H-22, ki se lahko izognejo večini ukrajinskih obrambnih sistemov. TU-160 "Blackjack", najsodobnejši strateški bombnik, pa lahko na misijo prepelje do 24 manevrirnih izstrelkov H-15. Ta letala so skoraj vsako noč sejala strah v ukrajinskih mestih. In zdelo se je, da jih ni mogoče ustaviti.

S pomočjo informacij iz zmagoslavnega Kijeva in osramočene Moskve lahko začnemo sestavljati zgodbo o Pajkovi mreži. Ruski bombniki so od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 povzročili ogromno žrtev in uničenja. Letala, zasnovana kot strateški bombniki med hladno vojno, so bila predelana, da lahko izstreljujejo manevrirne izstrelke izven dosega ukrajinske zračne obrambe.

Izjemno tvegano in zapleteno operacijo Pajkova mreža naj bi vodil 37-letni Artjom Timofejev , lastnik tovornjakov, iz katerih so vzleteli droni. Njegovo ime in fotografija vse od napada krožita po ruskih straneh, njegova aretacija pa naj bi bila prednostna naloga varnostnih oblasti.

Droni, ki so uničili več kot 40 ruskih bojnih in izvidniških letal, so bili izstreljeni iz lesenih mobilnih hišk na tovornjakih – po besedah Zelenskega so jih, vsakega posebej, upravljali na daljavo. Njihove tarče so bile štiri baze: Belaja v Irkutski oblasti (več kot 4000 km od Ukrajine), Olenja blizu Murmanska, Djagilevo v Rjazanski oblasti in baza blizu Ivanova. Vprašanje je bilo, kako drone dostaviti do njih s kazahstanske meje. Čeljabinsk je 3200 km oddaljen od Murmanska, 2800 od Irkutska in več kot 1600 od drugih baz. Vse to so običajne razdalje za ruske tovornjakarje in prav v tem tiči genialna preprostost operacije.

Timofejev naj bi kot podjetnik najel štiri voznike, ki so mislili, da prevažajo montažne hiše. Pod njihovimi strehami so bili skriti droni. 55-letni voznik Aleksandar Z. iz Čeljabinska naj bi preiskovalcem povedal, da mu je "poslovnež Artjom" dal naročilo za prevoz montažnih hiš v Murmansk. 61-letni voznik Andrej M. je prevažal hiše v Irkutsk. 46-letni voznik Sergej je imel enako nalogo za Rjazan. Četrti voznik pa je vozil proti Ivanovu.

Oder je bil pripravljen za spektakularen finale.

V nedeljo okoli 13. ure je nekdo poklical voznika Aleksandra Z. in mu natančno povedal, kje naj se ustavi – na bencinski črpalki Rosneft poleg baze Olenja. Andreju M. so naročili, naj se ustavi v kavarni Teremok blizu baze Belaja. Takoj, ko sta se ustavila, je eksplodiralo. Strehe tovornjakov so se odprle, iz njih so izleteli droni, ki so imeli do cilja le nekaj sto metrov.