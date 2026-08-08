'Človeška napaka': ženski pomotoma vstavili zarodek drugega para

Incident, ki se je 23. julija zgodil v bolnišnici San Raffaele v Milanu, je posledica človeške napake, piše Rai News. Do napake naj bi prišlo pri "napačni razlagi zaporedja pacientov v operacijskem postopku". Ženski, ki je prišla na umetno oploditev, so tako v Centru za asistirano reprodukcijo pomotoma vstavili zarodek, ki je bil namenjen drugemu paru.

Napako je odkril biolog, a je bilo takrat že prepozno. Opazil jo je namreč le nekaj minut po zaključku postopka. O napaki so sicer takoj obvestili par, ki je prejel napačen zarodek, ta pa se je nato odločil, da postopek oploditve prekine.

Par, katerega zarodek so pomotoma vstavili v napačno žensko, je bil o napaki obveščen kasneje. Ženska je bila po poročanju italijanskih medijev za prenos zarodka naročena za dan kasneje.

Bolnišnica je v sporočilu izrazila "globoko obžalovanje" in potrdila pravočasen začetek notranjih pregledov ter vključenost Agencije za zdravstveno varstvo in Nacionalnega centra za presaditve, ki sta pred dvema tednoma že začela z inšpekcijskimi pregledi in ocenami.

V bolnišnici navajajo, da so bili že sprejeti ustrezni korektivni ukrepi, da bi preprečili ponovitev podobnih incidentov, ter da vpletenim parom zagotavljajo maksimalno pomoč in preglednost, hkrati pa spoštujejo njihovo zasebnost.

Bolnišnica je sicer poudarila, da so takšni dogodki izjemno redki, saj jih znanstvena literatura ocenjuje na približno 1 primer na 10.000 do 12.000. S tem se strinja tudi predsednik Italijanskega združenja za reprodukcijo (SIdR) Ermanno Greco, ki pa ob tem poudarja, da se jim je mogoče izogniti. Izpostavil je potrebo po obvezni uvedbi elektronskih sistemov sledenja v vseh centrih za asistirano reprodukcijo.

Predsednik združenja centrov za reproduktivno medicino Cecos Italia Adolfo Allegra pa je pozval k posodobitvi nacionalne zakonodaje.