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'Človeška napaka': ženski pomotoma vstavili zarodek drugega para

Milano, 08. 08. 2026 20.42 pred enim dnevom 2 min branja 16

Avtor:
M.P.
Umetna oploditev

V milanski bolnišnici San Raffaele se je med umetno oploditvijo zgodil incident, zaradi katerega so pristojni začasno ustavili delovanje klinike. Ženski, ki je prišla na postopek zunajtelesne oploditve, so namreč pomotoma vstavili napačen zarodek.

Incident, ki se je 23. julija zgodil v bolnišnici San Raffaele v Milanu, je posledica človeške napake, piše Rai News. Do napake naj bi prišlo pri "napačni razlagi zaporedja pacientov v operacijskem postopku". Ženski, ki je prišla na umetno oploditev, so tako v Centru za asistirano reprodukcijo pomotoma vstavili zarodek, ki je bil namenjen drugemu paru.

Napako je odkril biolog, a je bilo takrat že prepozno. Opazil jo je namreč le nekaj minut po zaključku postopka. O napaki so sicer takoj obvestili par, ki je prejel napačen zarodek, ta pa se je nato odločil, da postopek oploditve prekine.

Par, katerega zarodek so pomotoma vstavili v napačno žensko, je bil o napaki obveščen kasneje. Ženska je bila po poročanju italijanskih medijev za prenos zarodka naročena za dan kasneje.

Bolnišnica je v sporočilu izrazila "globoko obžalovanje" in potrdila pravočasen začetek notranjih pregledov ter vključenost Agencije za zdravstveno varstvo in Nacionalnega centra za presaditve, ki sta pred dvema tednoma že začela z inšpekcijskimi pregledi in ocenami.

V bolnišnici navajajo, da so bili že sprejeti ustrezni korektivni ukrepi, da bi preprečili ponovitev podobnih incidentov, ter da vpletenim parom zagotavljajo maksimalno pomoč in preglednost, hkrati pa spoštujejo njihovo zasebnost.

Bolnišnica je sicer poudarila, da so takšni dogodki izjemno redki, saj jih znanstvena literatura ocenjuje na približno 1 primer na 10.000 do 12.000. S tem se strinja tudi predsednik Italijanskega združenja za reprodukcijo (SIdR) Ermanno Greco, ki pa ob tem poudarja, da se jim je mogoče izogniti. Izpostavil je potrebo po obvezni uvedbi elektronskih sistemov sledenja v vseh centrih za asistirano reprodukcijo.

Predsednik združenja centrov za reproduktivno medicino Cecos Italia Adolfo Allegra pa je pozval k posodobitvi nacionalne zakonodaje.

italija umetna oploditev bolnišnica napaka
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KOMENTARJI16

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zasvobodo22
09. 08. 2026 19.49
pac bim bogovom.ze nekaj let vazen samo.kes in se vec kesa
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+1
1 0
Perivnik
09. 08. 2026 16.02
Ne etično, da je prekinila "postopek" tujega otroka. Morala bi ga donositi, roditi in izročiti pravim staršem. Ni imela pravice prekiniti življenja tujemu otroku. Bog ve, kako sta se druga dva trudila, da sta prišla do oplojenega jajčeca.
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-2
1 3
zasvobodo22
09. 08. 2026 19.50
nosi ga zablojenka farska
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+1
1 0
bandit1
09. 08. 2026 15.50
Pomotoma ga je ginekolog vtaknil v napačno krtino.
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0 0
mmickica
09. 08. 2026 12.51
👍🤣
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0 0
mmickica
09. 08. 2026 12.52
... misljeno je bilo pod komentarjem od Janez.
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+1
1 0
Janez23
08. 08. 2026 21.54
To se pogosto zgodi tudi navadnim smrtnikom, ko namesto moža ženo oplodi sosed ali sodelavec.
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+6
8 2
Perivnik
09. 08. 2026 16.03
Vendar to redko pride v javnost. Mož velikokrat tega ne izve.
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0 0
Vera in Bog
08. 08. 2026 21.51
Bolnica ampak še vedno se najdejo pacienti ki te stvari zagovarjajo !
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-1
4 5
murkecc
09. 08. 2026 11.31
Že tvoje ime pove, da si s kamene dobe.
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+0
1 1
Rock8
08. 08. 2026 21.46
Se zgodi
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-1
3 4
Vera in Bog
08. 08. 2026 21.33
Še premalo je teh napak kaj se oa igrate boga !
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+2
10 8
kinimod
08. 08. 2026 21.13
Ou šit !
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+4
6 2
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