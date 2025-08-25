Človeška prednica Lucy prvič razstavljena v Evropi

Okostje 3,18 milijona let stare človeške prednice Lucy, ki le redko zapusti Etiopijo, je prvič na ogled v Evropi. Razstavili so ga v Narodnem muzeju v Pragi, kjer je na ogled skupaj s fosilom mladiča avstralopitka, ki je živel približno 100.000 let pred Lucy, našli pa so ga na isti lokaciji pred 25 leti.

Okostje Lucy ob repliki v naravni velikosti - na razstavi v muzeju v Houstonu, leta 2007. FOTO: AP icon-expand

Ostanke avstralopitka vrste afarensis so v Etiopiji odkrili leta 1974. Najdba je bila najbolj popolna do takratnega časa in je spremenila razumevanje človeških prednikov. V Pragi so od danes na ogled skupaj s fosilom mladiča avstralopitka Selamom. Odprtja razstave se bosta udeležila tudi najditelja Donald Johanson, ki je odkril Lucy, in Zeresenay Alemseged, ki je odkril Selama.

Okostji Lucy in Selama sta v Prago prispeli 15. avgusta. FOTO: AP icon-expand

"Selam še nikoli ni bil na ogled zunaj Etiopije, Lucy pa je bila le enkrat na ogled v ZDA," je ob prihodu ostankov v Prago 15. avgusta povedal direktor Narodnega muzeja v Pragi Michal Lukes. Ostanki, ki jih je posodil Etiopski narodni muzej iz Adis Abebe, po njegovih besedah veljajo za najbolj dragocene in najstarejše paleontološke eksponate na svetu. Vseh 52 fragmentov bo na ogled kot del razstave z naslovom Človeški izvori in fosili, ki bo odprta do 23. oktobra.

Rekonstrukcija Lucy FOTO: AP icon-expand

Kot je dejal vodja etiopske uprave za dediščino Abebaw Ayalew Gella, razstava predstavlja Etiopijo kot deželo človeškega izvora. "Lucy je revolucionirala potek preučevanja človeških prednikov, najprej zaradi svoje popolnosti in drugič zaradi svoje starosti," je povedal. O Selamu pa je dejal, da je edinstven fosil za svojo starost. "To je fosil otroka, ki je umrl pri dveh letih in sedmih mesecih," je dodal Ayalew Gella. V svoji sedanji obliki je Lucy sestavljena iz fosiliziranih zobnih ostankov, fragmentov lobanje, delov medenice in stegnenice. Fosilizirano okostje meri 1,1 metra in je težko 29 kilogramov, Etiopijo pa je nazadnje zapustilo med letoma 2007 in 2013, ko je gostovalo v ameriških muzejih. Ime je hominoid dobil po skladbi skupine The Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, ki jo je ekipa, ki ga je našla, poslušala ob odkritju.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Okostje Lucy bo prvič na ogled v Evropi. icon-picture-layer-2 1 / 3