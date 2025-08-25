Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Človeška prednica Lucy prvič razstavljena v Evropi

Praga, 25. 08. 2025 13.13 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
3

Okostje 3,18 milijona let stare človeške prednice Lucy, ki le redko zapusti Etiopijo, je prvič na ogled v Evropi. Razstavili so ga v Narodnem muzeju v Pragi, kjer je na ogled skupaj s fosilom mladiča avstralopitka, ki je živel približno 100.000 let pred Lucy, našli pa so ga na isti lokaciji pred 25 leti.

Okostje Lucy ob repliki v naravni velikosti - na razstavi v muzeju v Houstonu, leta 2007.
Okostje Lucy ob repliki v naravni velikosti - na razstavi v muzeju v Houstonu, leta 2007. FOTO: AP

Ostanke avstralopitka vrste afarensis so v Etiopiji odkrili leta 1974. Najdba je bila najbolj popolna do takratnega časa in je spremenila razumevanje človeških prednikov. V Pragi so od danes na ogled skupaj s fosilom mladiča avstralopitka Selamom. Odprtja razstave se bosta udeležila tudi najditelja Donald Johanson, ki je odkril Lucy, in Zeresenay Alemseged, ki je odkril Selama.

Okostji Lucy in Selama sta v Prago prispeli 15. avgusta.
Okostji Lucy in Selama sta v Prago prispeli 15. avgusta. FOTO: AP

"Selam še nikoli ni bil na ogled zunaj Etiopije, Lucy pa je bila le enkrat na ogled v ZDA," je ob prihodu ostankov v Prago 15. avgusta povedal direktor Narodnega muzeja v Pragi Michal Lukes. Ostanki, ki jih je posodil Etiopski narodni muzej iz Adis Abebe, po njegovih besedah veljajo za najbolj dragocene in najstarejše paleontološke eksponate na svetu.

Vseh 52 fragmentov bo na ogled kot del razstave z naslovom Človeški izvori in fosili, ki bo odprta do 23. oktobra.

Rekonstrukcija Lucy
Rekonstrukcija Lucy FOTO: AP

Kot je dejal vodja etiopske uprave za dediščino Abebaw Ayalew Gella, razstava predstavlja Etiopijo kot deželo človeškega izvora. "Lucy je revolucionirala potek preučevanja človeških prednikov, najprej zaradi svoje popolnosti in drugič zaradi svoje starosti," je povedal. O Selamu pa je dejal, da je edinstven fosil za svojo starost. "To je fosil otroka, ki je umrl pri dveh letih in sedmih mesecih," je dodal Ayalew Gella.

V svoji sedanji obliki je Lucy sestavljena iz fosiliziranih zobnih ostankov, fragmentov lobanje, delov medenice in stegnenice. Fosilizirano okostje meri 1,1 metra in je težko 29 kilogramov, Etiopijo pa je nazadnje zapustilo med letoma 2007 in 2013, ko je gostovalo v ameriških muzejih. Ime je hominoid dobil po skladbi skupine The Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, ki jo je ekipa, ki ga je našla, poslušala ob odkritju.

Lucy je hodila po dveh nogah in je domnevno umrla med starostjo 11 in 13 let, kar velja za odraslo osebo te vrste. Status najstarejšega človeškega prednika je sicer izgubila leta 1994, ko so prav tako v Etiopiji našli Ardi, žensko predstavnico avstralopitka vrste ardipithecus ramidus, ki je živel pred 4,5 milijona leti. Leta 2001 pa so v Čadu našli Toumai – lobanjo, staro šest ali sedem milijonov let –, kar nakazuje, da človeška vrsta morda sega še veliko dlje v preteklost, kot se je domnevalo pred tem.

V študiji iz leta 2016 so raziskovalci odkrili, da je imela Lucy močne nadlakti, kar kaže na to, da je redno plezala po drevesih in ponoči gnezdila v vejah. V študiji so zaključili, da je imela tudi relativno šibke noge, ki jih ni uporabljala za plezanje in niso bile učinkovite za hojo. Analiza zloma ene od kosti je pokazala, da je verjetno umrla zaradi padca z visokega drevesa.

okostje Lucy muzej razstava Praga
Naslednji članek

Mesojede muhe napadle človeka: v boj pošiljajo sterilizirane samce

Naslednji članek

Vučić tarča posmeha: 'Kot bi stopil iz reklame za kuharsko oddajo'

SORODNI ČLANKI

Pod poljsko sladoledarno našli grob srednjeveškega viteza

Med nenavadnimi božičnimi darili tudi okostje dinozavra

Pri prenovi novomeške sodne stavbe odkrili človeško okostje

V Franciji našli velikansko okostje dinozavra, dolgo 10 metrov

Okostje otroka iz 17. stoletja priklenjeno v grob, da ne bi 'vstal od mrtvih'

V Italiji se skriva okostje ogromnega kita: zadnji sredozemski sinji kit?

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
CorbaMorba
25. 08. 2025 15.08
Kako boleče je za belca vedeti, da je degenerat prednika iz Afrike.
ODGOVORI
0 0
ivan z Doba
25. 08. 2025 15.06
+1
Nelaj slaščičarskega je na njej. Le, da ima več dlak! 😎
ODGOVORI
1 0
Wolfman
25. 08. 2025 14.30
+1
Ne vem če bo res iz Etiopije, ker opazim podobo na Grosupeljskem koncu?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1137