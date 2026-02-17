Človeške ribice množično 'izbruhnile' iz podzemlja, zdaj so ogrožene

Zaradi dolgega deževnega obdobja so na območju Dalmacije izbruhnili številni občasni izviri. Močan prodor podtalnice na površje pa je na površje prinesel tudi veliko število človeških ribic. Človeška ribica, ki jo dobro poznamo tudi Slovenci, je dinarski endemit in največji prebivalec kraškega podzemlja. Živi izključno v podtalnici dinarske kraške pokrajine – v jamah, breznih in podzemnih potokih – kjer vladajo popolna tema in stabilne mikroklimatske razmere.

Ko jih 'podivjane' vode odvržejo na površje, se človeške ribice soočijo s številnimi tveganji, eno največjih, ki jim grozijo, pa so bakterijske okužbe. Njihov organizem je namreč prilagojen stabilnim in specifičnim razmeram podzemlja, stik s površinskimi vodami in mikroorganizmi pa ima lahko zanje usodne posledice, so sporočili s hrvaške okoljevarstvene organizacije Javna ustanova More i Krš.

Zato so se v preteklih dneh odpravili na teren in v sodelovanju s strokovnjaki iz zagrebškega živalskega vrta poskrbeli za več deset osebkov. Zbrane živali bodo ostale v stalni oskrbi v zagrebškem živalskem vrtu, kjer jim bodo zagotovili nadzorovane pogoje, ki posnemajo njihov naravni podzemni habitat. Ta dogodek še enkrat potrjuje, kako občutljiv je kraški podzemni svet in kako pomembna sta hiter odziv in sodelovanje med strokovnimi službami pri varovanju tega edinstvenega dinarskega endemita, so poudarili.