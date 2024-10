Človeško stopalo na Everestu – ključ do ene največjih skrivnosti alpinizma?

Malloryjevo truplo so odkrili leta 1999, a Irvinovega trupla in kamere, ki sta jo alpinista imela s seboj in ki bi lahko razkrila, ali sta dosegla vrh, niso našli nikoli. No, vse do zadnje ekspedicije, ko je ekipa National Geographica znotraj čevlja odkrila stopalo.

Nekaj dni pred odkritjem škornja, je ekipa našla tudi kisikovo jeklenko z odprave iz leta 1933, ki se je prav tako poskušala povzpeti na Mount Everest. Nato pa so na severovzhodnem grebenu gore našli cepin, ki je pripadal Irvinu, zaradi česar je Chinova ekipa špekulirala, da so morda blizu njegovega trupla.

S to hipotezo v mislih so naslednjih nekaj dni preiskovali ledenik, dokler filmski ustvarjalec in plezalec Erich Roepke ni opazil čevlja. Ekipa je stopalo z obutvijo vzela s seboj v dolino, kmalu za tem pa so obvestili tudi družino pokojnega alpinista, vključno z njegovo pranečakinjo Julie Summers, ki je o Irvinu napisala knjigo.

Po poročanju tiskovne agencije PA Media je bila Summersova "ganjena do solz", ko je izvedela za obstoj škornja. "Odkar sem bila stara sedem let živim s to zgodbo. Oče nam je pripovedoval o skrivnosti strica Sandyja na Everestu," je povedala ter dodala, da je zgodba postala še bolj resnična, ko so leta 1999 odkrili Malloryjevo truplo. "Spraševala sem se, ali bodo naslednjič odkrili Sandyja. A po 25 letih se je zdelo malo verjetno, da bi se to lahko zgodilo," je še dodala.