CNN krči proračun: odpuščanje novinarjev in ukinjanje oddaj

Potem ko sta z odpuščanjem zaposlenih presenetila Twitter in Facebook, se očitno gospodarska kriza vedno bolj odraža tudi v medijskem prostoru. Chris Licht, šef ameriške medijske hiše CNN je namreč, kot del tekočih odpuščanj in krčenja proračuna, popolnoma opustošil sestrsko mrežo HLN. Ukinil je vse programe v živo, med njimi "Jutranji ekspres z Robin Meade" in "Vikend ekspres" . V četrtek so odpoved prejeli tudi številni ugledni dopisniki CNN, med njimi Alison Kosik, Martin Savidge, Alex Field, Mary Ann Fox in Chris Cillizza. Skupnega števila ukinitev delovnih mest CNN sicer ni želel komentirati, je pa Licht na seznam med odpuščene uvrstil tudi uslužbence, ki se ukvarjajo s pripovedovanjem dolgih zgodb, pa tudi honorarne sodelavce.

"Na nekaterih področjih se bomo bolj zanašali na naše novinarje CNN," je dejal Licht v četrtkovem sporočilu zaposlenim. "Na splošno bomo vključili sodelavce, ki so strokovnjaki za določeno temo, in ki širijo in diverzificirajo stališča, ki jih predstavljamo občinstvu," je Licht pojasnil prestrukturiranje. "Naš cilj v celotnem procesu strateškega pregleda je bolje uskladiti naše ljudi, procese in vire z našimi prihodnjimi prednostnimi nalogami, okrepiti našo sposobnost uresničevanja osrednjega novinarskega poslanstva CNN in omogočiti inovacije v prihodnjih letih," je zapisal. "Naš najpomembnejši cilje je usmeriti naše vire, da bodo najbolje služili občinstvu in povečali gledanost naših osrednjih novic in drugih oddaj."

Pričakuje se, da bo Licht v prihodnjih dneh razkril tudi podrobnosti o novih dnevnih voditeljih CNN, saj so se viri spraševali o prihodnosti visoko plačanih voditeljev, kot so Briana Keiler, John Berman, Chris Wallace, Kasie Hunt in Audie Cornish. Vir blizu vodstva je dejal, da omenjeni voditelji sicer niso na listi za 'odstrel', bi pa lahko našli svoj prostor v drugih programskih sferah. Licht je potrdil, da s 6. decembrom CNN ne bo več pripravljal programov v živo za HLN, uradno znan kot Headline News, in bo namesto tega predvajal "CNN This Morning."

Kriminalistični program HLN se bo preselil pod WBD Networks, ki ga vodi Kathleen Finch, in bo združen s kabelskim kanalom ID. Kar zadeva CNN, je eden od poznavalcev medijev dejal, da se Licht tudi po rezih še vedno sooča z ogromnimi izzivi. Ne samo, da ima nalogo dvigniti gledanost tretjeuvrščene mreže, ampak mora spremeniti dnevni in osrednji termin ter zapolniti za CNN pomemben termin ob 21. uri, ki je še vedno odprt od konca leta 2021, ko so odpustili osramočenega voditelja Chrisa Cuoma.

Licht je vajeti CNN prevzel maja, ko je Jeff Zucker odstopil s položaja. Zmanjševanja stroškov se je Licht moral lotiti potem, ko je matična družba Warner Bros. Discovery obljubila Wall Streetu, da bo zmanjšala stroške za tri milijarde dolarjev, potem ko je od AT&T pridobila premoženje družbe, prej znane kot WarnerMedia.

Warner Bros. Discovery, ki ima v lasti tudi HBO in Food Network, je v vlogi komisiji za vrednostne papirje in borzo nedavno navedel, da bi moral za opustitev že naročenih programov in izplačilo odpravnin porabiti med 1 in 1,5 milijarde dolarjev.