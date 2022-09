CNN odpovedal intervju zaradi zahteve iranskega predsednika

Intervju bi bil za iranskega predsednika Ebrahima Raisija prvi na ameriških tleh med njegovim obiskom Generalne skupščine ZN. Christiane Amanpour je povedala, da ga je bila pripravljena narediti. "Po tednih načrtovanja in osmih urah postavljanja prevajalske opreme, luči in kamer smo bili pripravljeni. Toda o predsedniku Raisiju ni bilo sledi," je zapisala na Twitterju. Dodala je, da je 40 minut pozneje prišel pomočnik Raisija in rekel, da je predsednik predlagal, naj nosi naglavno ruto, ker sta to sveta meseca. "Vljudno sem zavrnila. Smo v New Yorku, kjer ni zakona ali tradicije glede naglavnih rut. Poudarila sem, da noben prejšnji iranski predsednik tega ni zahteval, ko sem jih intervjuvala zunaj Irana."

Kot je še povedala, je Raisijev pomočnik jasno povedal, da intervjuja ne bo, če ne bo nosila naglavne rute, in da je to "dejanje spoštovanja". Njena ekipa je nato odšla z intervjuja in zavrnila, kar je opisala, "nepričakovane pogoje brez primere". Ameriška voditeljica je pozneje objavila svojo sliko brez naglavne rute pred praznim stolom, kjer bi sedel Raisi med njunim intervjujem.