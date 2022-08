Rushdie že govoril s preiskovalci napada

CNN poroča, da je pisatelj Salman Rushdie , ki ga je napadalec večkrat zabodel na odru, že govoril s preiskovalci napada. Zaenkrat še ni jasno, kaj točno je 75-letni pisatelj povedal preiskovalcem. Z njimi naj bi govoril v ponedeljek, potem ko se je njegovo stanje izboljšalo in je prišel k zavesti.

Pisatelja je minuli petek na dogodku v ameriški zvezni državi New York na odru napadel moški in ga večkrat zabodel. Po napadu so Rushdieja odpeljali v bolnišnico.

24-letnega osumljenca Hadija Matarja so takoj po napadu aretirali. Obtožen je poskusa umora. Policija motiva za napad še ni razkrila.