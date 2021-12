CNN suspendiral znanega voditelja zaradi pomoči bratu, nekdanjemu guvernerju

Pravosodna ministrica države New York Letitia James je v ponedeljek objavila na tisoče strani dokumentov, iz katerih je razvidno, da je Chris Cuomo odigral bistveno večjo vlogo pri obrambi svojega brata, kot je bilo znano do zdaj. Mlajši od bratov Cuomo je nenehno pritiskal na guvernerjevo osebje in ponujal svojo pomoč. "Morate mi zaupati. Delamo napake, ki si jih ne moremo privoščiti," je zapisal v sporočilu tajnici guvernerja Melissi DeRosa.

Prav tako je uporabil svoje vire pri iskanju informacij o ženskah, ki so njegovega brata obtožile spolnega nadlegovanja, podatke pa je nato posredoval osebju guvernerja.

CNN je lani za kratek čas Cuomu dovolil, da intervjuva svojega brata, saj je New York takrat postal epicenter epidemije covida-19. Televizija je pred novimi razkritji branila Cuoma, zdaj pa so v izjavi zapisali, "da dokumenti sprožajo resna vprašanja". "Ko nam je Chris priznal, da je svetoval bratovemu osebju, je prekršil naša pravila in to smo javno priznali. Vendar smo razumeli njegovo potrebo po tem, da na prvo mesto postavi svojo družino. Vendar ti dokumenti kažejo na večjo vpletenost v obrambo brata."