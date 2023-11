Coca-Cola se vrača na police trgovin: 'Upamo, da se bo vrnilo tudi zaupanje'

V nobeni od drugih steklenic, ki so jih analizirali, po poročanju portala Index.hr niso odkrili nič spornega. Pristojni so ugotovili, da sta relevantna zgolj dva primera zastrupitve – zastrupitev moškega konec preteklega tedna, pijačo katerega so tudi analizirali, in zastrupitev iz maja. Prvi se je zastrupil v kavarni, drugi pa v restavraciji. S tem so pristojni zavrnili tezo o množični zastrupitvi.

Žarometi so se tako od proizvajalcev – zaradi panike so iz prodaje odpoklicali več serij kokakole in pijače Romerquelle – zdaj premaknili na kavarno, ki je sporno pijačo postregla. A družba Sladis, ki upravlja z več kavarnami v Reki, je na vprašanja hrvaških medijev odgovorila le: "Pijače, ki jih strežemo, so tovarniško hermetično zaprte in se ne odpirajo z odpiračem za steklenice. Gost tovarniško zapečatene pijače odpre sam." Na dodatna vprašanja, ki so jim jih poslali kasneje, sicer še niso dobili odgovora.

Predstavnik Coca-Cole: Upamo, da se bo zaupanje naših potrošnikov začelo vračati

Fortenova je na svoji spletni strani sporočila, da se izdelki, ki jih proizvaja in distribuira Coca-Cola HBC Hrvaška, vračajo na police članic njihove skupine. "Na podlagi obvestila Državnega inšpektorata Republike Hrvaške z dne 9. novembra 2023 in pisnega obvestila družbe Coca-Cola, da je prejela informacijo o rezultatih poročil o testiranju izdelkov, po katerem se vzorci štejejo za zdrave in s katerim družba potrjuje, da so vsi izdelki, ki jih proizvaja in distribuira Coca-Cola HBC Hrvaška, zdravi in varni za uživanje, se lahko izdelki znova vrnejo v prodajo v trgovinah Konzum, Velpro, Roto dinamic in Tisak," so sporočili.

Brezalkoholne pijače podjetja Coca-Cola so s polic preventivno umaknili pred dvema dnevoma. "Ta začasna odločitev Fortenove Group bo veljala, dokler ne prejmemo uradnih informacij pristojnih institucij in proizvajalcev o varnosti izdelka in navodil, kako ravnati," so takrat pojasnili v izjavi.