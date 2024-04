Čokoladne ploščice vse manjše, cene vse višje

Lonček pudinga ali jogurta je do nedavnega vseboval 200 gramov izdelka, danes le še 175 ali 150 gramov. Precej so shujšale tudi čokolade, namesto 100-gramskih ploščic so nekatere pakirane celo po 67 gramov. Podobna zgodba je z mehčalci, mesom in drugimi izdelki.

Kljub jezi potrošnikov pa je tovrstno ravnanje povsem v skladu z zakonom. "To na Hrvaškem ni regulirano kot nepoštena poslovna praksa, pomembno je samo, da je količina točno označena," pojasnjuje odvetnica Združenja za varstvo potrošnikov Dijana Kladar.

Slovenska Zveza potrošnikov opozarja, da je skrčflacija zelo prisotna tudi na naših policah. Pri nekaterih izdelkih se je tako v zadnjem letu količina zmanjšala za povprečno 20 odstotkov, medtem ko je cena na enoto zrasla tudi za več kot 80 odstotkov. Prav višje dobavne cene bodo, po besedah hrvaških gostincev, krive za morebitne dražje obroke v restavracijah. "Letošnje leto je bolj ugodno, cene ne divjajo kot lani. Mi smo najbolj odvisni od dobaviteljev, tako da, če bodo podražitve, te ne bodo takšne kot lani. Najbolj odvisni smo od dobaviteljev, zakon ponudbe in povpraševanja," pojasnjuje vodja ene izmed restavracij Verdan Cvitković.

Marsikomu so se lani orosile oči ob cenah sladoleda. Za kepico najbolj priljubljene sladice na obali je bilo treba ponekod v Dubrovniku in Splitu odšteti tudi do štiri ali pet evrov. Sladoled je sicer še vedno mogoče dobiti za dva evra, številnim predvsem zahodnim turistom pa se cene nasploh ne zdijo pretirane.

Letošnje počitnice na Hrvaškem bodo sicer turiste vseeno bolj udarile po žepu kot lani. Hotelirji in zasebni ponudniki nastanitev so namreč cene prenočitev že dvignili za približno petnajst odstotkov.