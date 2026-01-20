Čoln s slovenskimi državljani obtičal v severnem Jadranu

Po poročanju hrvaškega 24sata je čoln s tremi slovenskimi državljani po izgubi krmila več ur nenadzorovano plul po odprtem morju zunaj teritorialnih voda. V temi so opazili osvetljeno plinsko ploščad Ivana A, do katere so uspeli pripluti.
Posadka jih je sprejela, poskrbela za njihovo varnost, ogrevanje in oskrbo ter o dogodku obvestila pristojne reševalne in varnostne službe. Na koncu so organizirali vlek čolna in prevoz vseh treh mornarjev v pristanišče Pulj.
