S čolnom trčil v turistično ladjo, nato pobegnil: umrla ena oseba

Videoposnetki, ki so se pojavili na spletu, prikazujejo reševalce, ki hitijo na kraj nesreče. "Vodstvo preiskave nesreče bo prevzela floridska komisija za ohranjanje rib in divjih živali," je povedala policija na Floridi. Voznike so ob tem opozorili, naj se izogibajo mostu, v bližini katerega je prišlo do trka.

Na ladji je bilo v času trčenja več kot 40 ljudi. V nesreči je ena oseba umrla, številni pa so bili ranjeni. Dve osebi, ki sta utrpeli hujše poškodbe, so ju do bolnišnic prepeljali s helikopterjem. Oddelek za gasilsko in reševalno službo v Clearwaterju je zaradi števila poškodovanih nesrečo razglasil za "incident množične nesreče".