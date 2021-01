Conte dobil zaupnico v poslanski zbornici

Po Contejevih besedah je kriza, ki jo je sprožila Renzijeva stranka, škodovala državi. Poudaril je, da tistega, kar se je zgodilo, ni mogoče preklicati. S tem je posredno zavrnil poskus nekdanjega premierja, da bi se vrnil v vlado.

Z odstopom ministric iz vrst Žive Italije je "nastala kriza, ki jo je treba razjasniti tukaj", je Conte povedal poslancem. Pri tem je treba upoštevati dejanja, ki so zaznamovala njegov mandat, je dodal.

Poslance, ki niso del vladajoče koalicije, je pozval, naj podprejo vlado, da ta ne bi razpadla sredi pandemije covida-19. Za spopad z izzivi, ki so pred Italijo, ta potrebuje "največjo možno enotnost in največji možen konsenz v parlamentu", je poudaril.

V poslanski zbornici imajo vladne stranke večino, v senatu, ki bo o zaupnici Conteju glasoval v torek, pa je brez Žive Italije nimajo.

Če bo senat zavrnil zaupnico, je mogoče pričakovati premierjev odstop.

Potem bi lahko glavni vladni stranki Gibanje pet zvezd in Demokratska stranka (PD) skušali odpraviti nesoglasja z Renzijem in bi oblikovali spremenjeno vlado. A so v gibanju in PD zavrnili možnost, da bi zgladili spor z nekdanjim premierjem.

Druga možnost je oblikovanje velike koalicije, ki bi jo verjetno vodila nestrankarska oseba. Tretja možnost pa so predčasne volitve, na katerih bi zmagala desna opozicija. Desne in desnosredinske stranke se tudi zavzemajo za to možnost.

Spor v italijanski vladi se je zaostril zaradi porabe svežnja za okrevanje po pandemiji. Vlada je pretekli teden potrdila spremenjen načrt porabe, v okviru katerega so delno izpolnili Renzijeve želje, vendar njegovi ministrici kljub temu nista potrdili svežnja in sta se glasovanja o načrtu vzdržali. Renzi je namreč zahteval še dodatna sredstva iz evropskega reševalnega mehanizma (ESM), čemur ostro nasprotuje Gibanje pet zvezd.