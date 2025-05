Cool rekorder: Britanec na Mount Everestu že 19-ič

51-letni britanski alpinist Kenton Cool , ki ga je spremljal nepalski šerpa Dorji Gjaljen , je včeraj ob 11. uri devetnajstič dosegel 8849 metrov visok vrh. Prvič se je na Everest povzpel leta 2004 in od takrat ga osvaja skoraj vsako leto.

Štiri dni pred zadnjim podvigom je g. Cool svojim sledilcem na Instagramu povedal, da je končno dobil pozitivno napoved, ki mu je omogočila, da nadaljuje s poskusom: "Upajmo, da nam bo uspelo doseči cilj glede števila plezalcev in da bo na gori varno in prijetno," je zapisal. Cool je prejel številne pohvale iz plezalskega sveta.

Po svojem 16. vzponu na Everest leta 2022 se je Coolu zdelo, da je veliko nepalskih plezalcev preseglo njegov rekord: "Res sem presenečen nad zanimanjem ... glede na to, da ima toliko šerp še toliko več vzponov," je tedaj povedal.

Samo ta teden sta na Mount Everestu sicer umrla vsaj dva plezalca, Subrata Ghosh iz Indije in Philipp PJ Santiago II s Filipinov.

"Njegove izkušnje, karizma in moč ga delajo dragocenega za skupnost Everest," se je na Coolov uspeh odzval ameriški pustolovec Adrian Ballinger, ki trenutno vodi ekipo plezalcev na Everest.

"Neverjetno, Kenton," je zapisal jordanski alpinist Mostafa Salameh, ki je eden od le 20 ljudi, ki so se povzpeli na najvišje gore na vseh sedmih celinah in osvojili severni in južni tečaj.