Na pogovorih o prihodnosti planeta lobisti največjih onesnaževalcev

COP28 je največja podnebna konferenca doslej, na kateri je registriranih okoli 97.000 politikov, diplomatov, novinarjev in aktivistov. Slednji medtem opozarjajo, da je med udeleženci konference tudi 2456 ljudi, ki so povezani z industrijo premoga, nafte in plina.

Na COP26 je bilo takšnih delegatov okoli 500, na COP27 v Egiptu pa se je število povečalo za četrtino. Združeni narodi so pred začetkom letošnje konference izvedli strožje postopke registracije, pri čemer so morali udeleženci razkriti, kje so zaposleni. To je tudi deloma razlog, da se je njihovo število povečalo, ni pa tudi edini.

"V skladu z govoricami naj bi ti pogovori prinesli napredek pri postopnem opuščanju fosilnih goriv in industrija fosilnih goriv je tu, da čim bolj vpliva na izid," je za BBC komentiral George Carew-Jones iz koalicije zelenih aktivističnih skupin "Kick Big Polluters Out".

Kot še opozarjajo aktivisti, je število "problematičnih" delegatov večje od skupnega števila udeležencev iz 10 držav, ki so najbolj ranljive za podnebne spremembe. "Število lobistov za fosilna goriva v pogovorih o podnebju, ki bi lahko določili našo prihodnost, je nedopustno," medtem meni Joseph Sikulu iz organizacije 350.org.