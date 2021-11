Vrh voditeljev na COP26: 'Kopljemo si lasten grob'

V Glasgowu se je začel vrh voditeljev, od katerega ima svet visoka pričakovanja. K odločnemu ukrepanju so svetovne voditelje meddrugim pozvali generalni sekretar ZN Antonio Guterres, sir David Attenborough in princ Charles. Kot je izpostavil Attenborough, nas naša odvisnost od fosilnih goriv potiska čez rob. Poudaril je, da moramo, dokler še imamo čas, sprejeti priložnost in tragedijo spremeniti v zmago.

Antonio Guterres, generalni sekretar Združenih narodov, je v svojem uvodnem nagovoru na podnebni konferenci v Glasgowu voditelje pozval, da je zadnji čas, da prenehamo s kopanjem lastnih grobov. Izpostavil je, da naša odvisnost od fosilnih goriv, človeštvo potiska čez rob: "Ali se ustavimo, ali pa bo naše početje ustavilo nas. Prenehajmo se do narave obnašati kot do stranišče školjke. Dovolj je sežiganja in kopanja globje in globlje. Kopljemo svoje lastne grobove."

Zbrane je nagovoril tudi priljubljeni britanski naravoslovec sir David Attenborough, ki je podobno kot v svojem zadnjem dokumentarcu, delil zgodbo o tem, kako se je v času njegovega življenja dvigovala količina toplogrednih plinov v zraku, temu pa je sledil dvig globalne povprečne temperature.

Poudaril je, da smo po obdobju stabilnih klimatskih razmer, ki so omogočile razvoj in razcvet naše civilizacije, danes v težavah. "Uporaba fosilnih goriv, uničevanje narave, naš odnos do industrializacije, danes smo že v težavah. Stabilnost, od katere je odvisen naš obstoj, se krha." To je tudi zgodba o neenakosti, je izpostavil: "Tisti, ki so najmanj krivi za te probleme, bodo te najbolj občutili."

Mladi nam lahko "dajo zagon, ki ga potrebujemo, da ponovno napišemo svojo zgodbo" in spremenijo tragedijo podnebnih sprememb v zmago", je poudaril in postavil vprašanje: "Ali želimo, da se naša zgodba konča kot zgodba najbolj pametne vrste, ki jo je ugonobila lastna nezmožnost, da zaradi zasledovanja kratkoročnih ciljev spregleda širšo sliko?" Kot je zaključil, moramo izkoristiti to priložnost, da naredimo bolj enakopraven svet in naša motivacija ne sme biti strah ampak upanje.

Spregovoril je tudi princ Charles, ki je poudaril, da se je čas iztekel. Voditelje je nagovoril z besedami, da se zaveda bremena, ki ga nosijo na ramenih, ker so vse oči in upanje človeštva uprta vanje. Ponovil je, da bo boj s podnebnimi spremembami zahteval trilijone.

icon-expand Spregovoril je tudi princ Charles. FOTO: AP

Na podnebni konferenci tudi Janez Janša Na podnebni konferenci COP26 v Glasgowu poteka osrednji politični dogodek konference, vrh voditeljev. Udeležuje se ga tudi slovenski premier Janez Janša.

Janša, ki bo v Glasgowu danes in v torek, bo oznanil pristop Slovenije k izjavi o gozdovih in rabi zemljišč, ki je namenjena kolektivnemu doseganju ciljev o ohranjanju gozdov na globalni ravni. Ob robu konference bo imel tudi številna bilateralna srečanja, med drugim s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, so sporočili iz premierjevega kabineta. Prisotnost so sicer napovedali tudi ameriški predsednik Joe Biden in njegov podnebni odposlanec John Kerry, avstralski premier Scott Morrison, med afriškimi voditelji pa denimo nigerijski predsednik Muhammadu Buhari ter njegov ganski kolega Nana Akufo Addo. Ne bodo pa na COP26 potovali predsedniki največje onesnaževalke na svetu Kitajske Ši Jinping, Rusije Vladimir Putin ter Brazilije Jair Bolsonaro, poroča STA.

icon-expand COP 26 v Glasgowu FOTO: AP