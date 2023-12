Revne države dobile prvo bitko za 'podnebni' denar razvitih

"Ljudje zaradi podnebnih sprememb izgubljajo svoje domove, sredstva za preživetje, svojo zgodovino. Obale in otoki se potapljajo," za Sky News pripoveduje podnebna aktivistka Vanessa Nakate . Kot kaže analiza 173 držav, ki so jo izvedli na Mednarodnem inštitutu za okolje in razvoj (IIED), države v razvoju, ki so najbolj ogrožene zaradi podnebnih sprememb, proizvedejo najmanj emisij na svetu, medtem ko najmanjše tveganje nosijo razvite države, kot so Luksemburg, Švica in Irska.

Dolga leta so se bogatejše države upirale priznavanju potrebe za kompenzacijo državam v razvoju. Leta 2009 se je koalicija gospodarsko razvitih držav, med njimi ZDA, Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo, le zavezala, da bo državam v razvoju, ki so jih prizadele podnebne spremembe, do leta 2020 namenila 100 milijard dolarjev (101 milijardo evrov) letno. A zaveze so vse do zdaj ostale neuresničene.

Zgodovinski mejnik

Že prvi dan podnebne konference COP28 pa je postregel z zgodovinskim mejnikom. Predstavniki držav so namreč že prvi dan dogodka potrdili odločitev o vzpostavitvi sklada za izgube in škode. Dogovor o ustanovitvi sklada za kritje izgub in škode, namenjenega finančni pomoči za blaženje obsežnih posledic podnebnih sprememb v najbolj prizadetih državah v razvoju, so sicer države dosegle na lanskem podnebnem vrhu v Šarm el Šejku. Včeraj pa je padla dokončna odločitev o njegovi vzpostavitvi, potem ko so se države leto dni pogajale o tem, kako bo ta finančni mehanizem v praksi sploh deloval.