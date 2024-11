Greta Thunberg nad Azerbajdžan: 'COP29 je zanje le fasada'

"Pridružite se nam, ko se zoperstavljamo valu avtoritarnosti in izkoriščanja, ki preplavlja Kavkaz. Azerbajdžan, ki uporablja COP29 kot fasado, povečuje nadzor v okviru lažne 'zelene' agende, krepi svoj oprijem na oblasti in stopnjuje regionalne napetosti," je zapisala v objavi na spletu.

Vodja ZN za podnebje Simon Stiell je ob začetku konference pozval h globalnemu sodelovanju. Bogate države je opozoril, da je ambiciozen nov cilj financiranja podnebnih ukrepov v najrevnejših državah v interesu vseh držav, tudi največjih in najbogatejših. "Bakuja ne smemo zapustiti brez pomembnega rezultata," je poudaril.

Najnovejše poročilo Svetovne meteorološke organizacije (WMO) navaja, da je bilo desetletje med letoma 2015 in 2024 najtoplejše doslej. Leto 2024 pa je "na dobri poti", da se v zgodovino zapiše kot najbolj vroče leto v zgodovini, so opozorili v poročilu. Kot so zapisali, je od januarja do septembra globalna povprečna temperatura predindustrijske ravni presegla za 1,54 stopinje Celzija.

Ledeniki se pospešeno krčijo, morska gladina se dviguje, priča smo vse bolj ekstremnim vremenskim razmeram, ki vplivajo na ljudi in gospodarstva po vsem svetu. "Ambicije pariškega podnebnega sporazuma so v veliki nevarnosti," opozarja WMO.

Države so se v pariškem sporazumu zavezale, da si bodo prizadevale za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija, pri čemer pa bodo že letošnje temperature najbrž presegle ta cilj. To sicer še ne pomeni kršitve pariškega sporazuma, kaže pa na to, da prihaja do velikega odstopanja.

"Podnebna katastrofa ogroža zdravje, povečuje neenakosti, škoduje trajnostnemu razvoju in ruši temelje miru. Najbolj so prizadeti ranljivi," je poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

COP29 je vsakoletna podnebna konferenca Združenih narodov, ki letos poteka v Bakuju med 11. in 22. novembrom.