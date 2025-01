Lani globalna temperatura prvič za več kot 1,5 stopinje presegla predindustrijsko raven

Čeprav podnebni sporazum ni bil prekršen, pa podatki kažejo, da globalne temperature naraščajo na ravni, kakršnih sodobni človek še ni izkusil, so zapisali v službi za spremljanje podnebnih sprememb.

Kot je pojasnila, se namreč v pariškem sporazumu ta zaveza oziroma prizadevanja nanašajo na povprečje 20 let. Po njenih besedah je zelo verjetno, da bo cilj omejitve na 1,5 stopinje Celzija presežen tudi v 20-letnem povprečju.

"Treba je poudariti, da s tem še ni bil prekršen pariški podnebni sporazum iz leta 2015, v katerem so se vse države po svetu zavezale, da bodo dvig temperature omejile pod dvema stopinjama Celzija in si prizadevale ne preseči 1,5 stopinje," je na novinarski konferenci ob objavi poročila o podnebnem dogajanju v letu 2024 povedala Samantha Burgess iz Copernicusa.

Tako je bilo leto 2024 prvo koledarsko leto, ko je povprečna globalna temperatura za več kot 1,5 stopinje Celzija presegla predindustrijsko raven. To velja tudi za povprečno temperaturo zadnjih dveh let.

Povprečna globalna temperatura zraka je lani po navedbah Copernicusa znašala 15,10 stopinje Celzija, kar je 1,6 stopinje več od ocenjene temperature v predindustrijski dobi med letoma 1850 in 1900.

Da bo leto 2024 najtoplejše, so nakazovale že nadpovprečne temperature po posameznih mesecih. V prvi polovici leta so namreč vsak mesec zabeležili rekordno povprečno globalno temperaturo, 13-mesečni niz rekordov se je končal junija.

Od julija dalje so medtem vsak mesec zabeležili drugo najvišjo povprečno globalno temperaturo, višje so bile le predlani. Izjema je avgust 2024, ki je bil enako topel kot osmi mesec leta 2023, ki je bil najtoplejši avgust od začetka meritev. 22. julija lani pa je s 17,16 stopinje Celzija padel tudi dnevni temperaturni rekord.

Leto 2024 je bilo najtoplejše v skoraj vseh celinskih regijah, tudi v Evropi. Na evropski celini je povprečna temperatura znašala 10,69 stopinje Celzija. To je 0,28 stopinje več od prejšnjega rekorda iz leta 2020 in 1,47 več od povprečne temperature v obdobju 1991–2020. Lani sta bila v Evropi, ki se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja, tudi najtoplejša pomlad in poletje v zgodovini meritev.

Podrobnejše poročilo o podnebnem dogajanju na evropski celini v letu 2024 po besedah Burgess še pripravljajo, predvidoma ga bodo objavili aprila.

"Glavni razlog za te rekordne temperature je akumulacija toplogrednih plinov v ozračju, kar pa je predvsem posledica uporabe fosilnih goriv," je še povedala vodja oddelka za podnebje v službi za spremljanje podnebnih sprememb.

V lanskem letu je koncentracija ogljikovega dioksida znašala rekordnih 422 delcev na milijon, koncentracija metana pa rekordnih 1897 delcev na milijardo, so navedli na Copernicusu.

Med toplogrednimi plini je Burgess izpostavila še vodne hlape oziroma paro. Lani je bilo v ozračju tako pet odstotkov več vode od povprečja za obdobje 1991–2020. Količina vode v ozračju pa vpliva tudi na količino padavin in ekstremne padavinske dogodke, je pojasnila.

K ekstremno visokim temperaturam v lanskem letu so v manjši meri prispevali tudi drugi dejavniki, vključno s pojavom El Nino, ki je na globalne temperature vplival predvsem v prvi polovici leta.

Za leto 2025 medtem Burgess pričakuje, da bo med tremi najtoplejšimi v zgodovini meritev, a bo povprečna globalna temperatura nižja kot v letih 2023 in 2024.