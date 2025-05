Evropski poziv Kosovu in Srbiji za napredek v EU

"Bistvenega pomena je, da se v tem dialogu doseže resničen in oprijemljiv napredek ter da se normalizirajo odnosi med Kosovom in Srbijo. To bo koristilo vaši evropski poti in tudi življenju ljudi na Kosovu," je opozoril Costa na skupni novinarski konferenci s kosovsko predsednico Vjoso Osmani.

Dialog med Beogradom in Prištino pod okriljem Evropske unije je v zadnjem letu skoraj popolnoma zastal, razmere na severu Kosova pa so se večkrat zaostrile. Kosovske oblasti so v minulih mesecih zaprle več institucij, ki so delovale v srbskem sistemu, pred tem pa so ukinile tudi srbski dinar.

EU od junija 2023 proti kosovskim oblastem izvaja niz ukrepov na političnem in finančnem področju, ker niso storile dovolj za umiritev napetosti na severu države.

"Za Kosovo in naš narod je bila EU vedno edina pot. Ne ena izmed možnosti, ampak prva in edina pot," je po poročanju portala Kosovo Online danes zatrdila Osmani. Poudarila je, da je Kosovo pripravljeno napredovati na poti evropskih integracij, ter izrazila upanje, da bodo države članice dovolile ukinitev ukrepov, ki so bili po njenih besedah uvedeni neupravičeno.