Covid-19 izbrisal več let napredka na področju pričakovane življenjske dobe

Gre za največji upad po 2. svetovni vojni v zahodni Evropi in presega številke, ki so jih opazili ob razpadu vzhodnega bloka v državah srednje in vzhodne Evrope, je pokazala najnovejša raziskava. Opravili so jo znanstveniki iz Oxfordskega centra za demografske znanosti Leverhulme.

Tim raziskovalcev je pregledal nabor podatkov o smrtnosti v 29 državah, vključujoč večino Evrope, ZDA in Čile. Ugotovili so, da je 27 od 29 držav zabeležilo skrajšanje pričakovane življenjske dobe v letu 2020, in sicer v obsegu, ki je izbrisal leta napredka na področju zmanjševanja umrljivosti, piše v znanstvenem članku, objavljenem v reviji International Journal of Epidemiology. Skrajšanju življenjske dobe so se uspeli izogniti le moški in ženske na Danskem in Norveškem ter Finke.