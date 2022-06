Covid iz kitajskega laboratorija? 'Gre za politično motivirano laž'

Kitajski predstavnik za odnose z zunanjimi javnostmi Zhao Lijian je v izjavi za javnost dodal še, da je Kitajska zmeraj podpirala znanstvene raziskave o izvorih virusa, močno pa nasprotuje "kakršnikoli obliki politične manipulacije". Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je to izjavo podkrepil. Kot je dejal, je WHO kitajski vladi februarja poslala dve prošnji po dodatnih informacijah glede koronavirusa, Kitajska pa je obema prošnjama ugodila.

Raziskovalci opozarjajo, da je pomembno, da virus in njegove izvore razumemo. "To dolgujemo sebi in milijonom ljudi, ki so zaradi virusa umrli, in milijardam, ki so bili z njim okuženi," je dejala Maria Van Kerkhove, višja uradnica WHO. Dodala pa je še, da je nujno ukrepati hitro, saj "dlje kot bomo potrebovali, težje bo postalo".