Covid premešal lestvico: Auckland mesto, kjer je najbolje živeti

Stanovanja v obeh mestih so med najbolj nedostopnimi na svetu, povprečna cena hiše se giblje okoli milijona dolarjev oziroma dobrih 820.000 evrov. Promet in predvsem zastoji v Aucklandu veljajo za najslabše na Novi Zelandiji. "Mislim, tukaj ni pandemije, zato je verjetno strogo gledano tu lažje biti živ kot mrtev nekje drugje," je lestvico na družbenih omrežjih komentiral tamkajšnji novinar Thomas Coughlan .

"Novozelandski strogi ukrepi so omogočili, da se je javno življenje ponovno odprlo, prebivalcem mest, kot sta Auckland in Wellington pa, da so uživali v podobnem življenjskem slogu, kot pred pandemijo," pa so pojasnili pri EIU. Auckland se je med prvo deseterico nazadnje povzpel leta 2017, ko je bil uvrščen na osmo mesto.

Prvo deseterico sicer sestavljajo japonski Osaka na drugem mestu, Adelaide, Wellington, Tokio, Perth, Zurich, Ženeva, Melbourne in Brisbane. Najslabše pa so se odrezala mesta Caracas v Venezueli, Douala v Kamerunu, Harare v Zimbabvah, pakistanski Karachi, libijski Tripoli, Alžir, Daka, Port Moresby na Papua Novi Gvineji, Lagos v Nigeriji in sirski Damask, ki na 140. mestu zaključuje lestvico.

"Življenja v mestih po svetu so slabša, kot so bila pred pandemijo, še posebej prizadete so regije, kot je Evropa," še dodajajo pri EIU.