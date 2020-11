Po svetu število okužb z novim koronavirusom preseglo 50 milijonov

Evropa je tako z več kot 12,5 milijona primerov in 306.700 smrtnimi žrtvami ponovno eno od žarišč koronavirusne bolezni, potem ko je že na začetku tega leta predstavljala epicenter pandemije. Trdo za petami ji je ZDA, kjer je bilo od izbruha virusa pozitivnih nekaj manj kot 10 milijonov oseb. Tri dni zapored tam beležijo že več kot 125.000 novih dnevnih primerov. Najvišjo stopnjo smrtnosti na prebivalca imata Severna in Južna Dakota.

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je napovedal veliko agresivnejši in odločnejši pristop k pandemiji, potem ko je Trump večkrat zaničeval težo virusa in se uprl ukrepom za njegovo zajezitev, vključno z nošenjem mask in socialnim distanciranjem. Biden je že obljubil, da bo v svojo delovno skupino za omejitev širjenja novega koronavirusa imenoval skupino vrhunskih znanstvenikov, saj želi več testiranj, hkrati pa namerava vse Američane pozvati, naj dosledno nosijo maske, ko so v stiku z drugimi osebami, ki niso iz istega gospodinjstva. Nekdanji ameriški komisar za prehrano in zdravila dr. Scott Gottlieb pa je ameriškim medijem napovedal, da se bo število novih okužb najverjetneje začelo zmanjševati konec januarja.

V Evropi je Francija v nedeljo zabeležila 38.619 novih primerov, kar je veliko manj od sobotnih 86.852 potrjenih primerov, vendar pa je ministrstvo za zdravje dejalo, da so imeli težave z zbiranjem podatkov, tako da bodo v ponedeljek objavili popravek številk. Francija je v preteklem dnevu zabeležila 271 smrtnih žrtev, kar skupno znaša 40.439 žrtev. Država se je, da bi zajezila širjenje virusa, znašla že v drugem popolnem zaprtju. Ukrep naj bi veljal do 1. decembra. V tem času lahko ljudje zapustijo svoje domove in se odpravijo v službo le, če ne morejo delati od doma, kupujejo lahko samo nujno blago, poiščejo zdravniško pomoč ali se rekreirajo, toda le eno uro na dan.