Covid vzel moškega, ki naj bi zastrupil Litvinenka

"Žalostne novice. Moj tesen in zvest prijatelj Dmitri Kovtun je po hudi bolezni, povezani s koronavirusno okužbo, nenadoma umrl," je danes sporočil poslanec ruske dume Andrej Lugov in dodal, da gre za "grozljivo in nepopravljivo izgubo". Kovtun naj bi umrl v eni od moskovskih bolnišnic.

Evropsko sodišče za človekove pravice je septembra lani razsodilo, da je Rusija odgovorna za umor nekdanjega ruskega tajnega agenta Litvinenka. Sodišče je v tožbi Litvinenkove vdove ugotovilo, da sta likvidacijo izvedla ruska državljana Andrej Lugovoj in Dmitrij Kovtun, najverjetneje po naročilu in pod nadzorom Moskve.

Litvinenko je umrl zaradi zastrupitve z radiaktivnim izotopom polonij 210, ki so mu ga podtaknili v čaj. Spil ga je v hotelu v Londonu, kjer se je srečal z omenjeno dvojico iz Rusije, nakar je močno zbolel in kmalu zatem v bolnišnici umrl. Pred smrtjo je obtožil ruskega predsednika Vladimirja Putina, da je on naročil njegovo smrt.

Umor Litvinenka je sicer močno obremenil odnose med Londonom in Moskvo, kjer pa vsako odgovornost za smrt bivšega ruskega tajnega agenta zavračajo. Vsi poskusi za izročitev poslanca Lugovoja in poslovneža Kovtuna, ki naj bi v London odpotovala zgolj z namenom, da ubijeta Litvinenka, so propadli.