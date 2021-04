Covidno potrdilo naj bi zaživelo junija, na razpravi pozivi k brezplačnim testom

"To ni cepilni potni list," je danes znova poudaril komisar. "Cepljenje ne more biti pogoj za prosto gibanje," je znova zatrdil. Komisija je po njegovih besedah odločena zagotoviti, da se bo vse državljane Unije ob odpravljanju omejitev obravnavalo enako.

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je ob predstavitvi predloga v odboru dejal, da načrtujejo začetek izvajanja pilotnega projekta v začetku junija, celoten sistem pa naj bi zaživel do konca junija oziroma do poletja.

Komisija je Evropski parlament in Svet EU pozvala, naj zakonodajo sprejmeta po hitrem postopku. V parlamentarnem odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), ki je danes razpravljal o tem, so pojasnili, da se načrtuje potrditev ukrepa na junijskem plenarnem zasedanju.

Potrdilo sproža vrsto vprašanj, predvsem glede pomanjkljivih znanstvenih dognanj o imunosti, možnosti diskriminacije, varstva osebnih podatkov, trajanja ukrepa, uporabe v druge namene, ne le za olajšanje potovanj, glede učinkovitosti in praktičnosti ukrepa ter glede časovnega načrta za njegovo izvedbo.

Evropska komisija je 17. marca predlagala zakonodajo za uvedbo covidnega potrdila, ki naj bi državljanom EU olajšalo potovanja to poletje. Predlagano "digitalno zeleno potrdilo" bo dokaz, da se je oseba cepila proti covidu-19, da ima negativen izid testa ali da je prebolela covid-19.

Odprta vprašanja glede dokazov o imunosti, varstva osebnih podatkov in trajanja ukrepa

Naj EU omeji ceno testov?

A več evropskih poslancev je opozorilo na diskriminacijo, ker je potrdilo o cepljenju zastonj, testiranje pa je treba pogosto drago plačati. Sophie in 't Veldiz liberalnih vrst je pozvala, naj se vsakomur zagotovi določeno število brezplačnih testov in naj se omeji ceno testov, kot je na primer Unija omejila stroške mobilnega telefoniranja v tujini.

Na to je opozorila tudi evropska poslanka iz vrst zelenih Tineke Strik, saj da si vsi ne morejo privoščiti številnih testov, ki so v okviru projekta covidnega potrdila alternativa cepljenju ali prebolevnosti.

Reynders je v povezavi s stroški testiranja opozoril, da je to v pristojnosti članic.

Več evropskih poslancev je opozorilo tudi na vprašanje dostopa do restavracij, koncertov ali športnih dogodkov. Kljub svarilom pred kaosom, če bi v Uniji imeli enotno covidno potrdilo za olajšanje potovanj, a 27 različnih potrdil za dostop do restavracij ter kulturnih in športnih dogodkov, je komisar poudaril, da ne želijo urejati uporabe potrdila na drugih področjih, le za olajšanje potovanj. Vse drugo je v rokah članic.

V skupini Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) so izpostavili nezadovoljstvo s predlogom, naj ukrep traja, dokler Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ne razglasi konca pandemije zaradi covida-19, saj da Unija takšnih odločitev ne bi smela prepuščati neevropskim organizacijam. Jorge Buxade Villalbaiz ECR je opozoril, da polaga EU s tem usodo v roke Kitajske.

Reynders je branil predlog komisije, saj da je v tem trenutku nemogoče določiti nek konkreten datum za iztek ukrepa, ker se preprosto ne ve, kdaj bo konec pandemične nevarnosti.