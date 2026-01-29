Naslovnica
Tujina

V usodni bar nista stopila, čeprav bi morala

Crans Montana, 29. 01. 2026 15.25 pred 19 minutami 2 min branja 1

Avtor:
T.H.
Zapečateno prizorišče tragedije v Crans Montani

Preiskava usodnega novoletnega požara v baru se je doslej osredotočala na lastnika, Jacquesa in Jessico Moretti, zdaj pa jo švicarski tožilci razširjajo še na ravnanje pristojnih v Crans Montani. Uvedli so kazensko preiskavo dva uradnika, ki sta bila zadolžena za požarno varnost v tem znanem smučarskem središču. Po požaru, ki je vzel 40 življenj, so oblasti priznale, da v zadnjih petih letih v tem baru sploh ni bil opravljen noben inšpekcijski nadzor na področju požarne varnosti.

Javni tožilci v švicarskem kantonu Valais bodo sedanjega vodjo požarne varnosti v Crans Montani kot obtoženca zaslišali 6. februarja, je danes povedal neimenovani vir blizu primera. 

Nekdanji vodja požarne varnosti, zoper katerega je tožilstvo prav tako uvedlo preiskavo, bo kot obtoženec zaslišan 9. februarja, pa je za AFP povedal njegov odvetnik.

FOTO: AP
Zapečateno prizorišče tragedije v Crans Montani
FOTO: AP

Preiskava se je doslej osredotočala na lastnika bara Le Constellation, Jacquesa Morettija in njegovo ženo Jessico Moretti, ki sta osumljena uboja iz malomarnosti ter povzročitve telesnih poškodb in požara iz malomarnosti. Zdaj jo razširjajo še na ravnanje pristojnih oblasti v Crans Montani.

Lokalne oblasti v Crans Montani so pet dni po smrtonosnem požaru priznale, da pristojni v zadnjih petih letih v baru niso opravili nobenega rednega inšpekcijskega nadzora na področju požarne varnosti.

Požar je izbruhnil v zgodnjih urah na novoletni dan, ko je bil bar poln obiskovalcev. Umrlo je 40 ljudi, med njimi številni mladoletni, 116 ljudi je bilo ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je bilo poleg 21 državljanov Švice tudi več tujcev, najmlajši žrtvi sta bili stari 14 let.

Dosedanje ugotovitve preiskovalcev kažejo, da so požar najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca. Zaradi isker se je na stropu vnela izolacijska pena, požar pa se je nato razširil v zelo kratkem času.

Spomin na žrtve

V Crans Montani bodo sicer prav ta konec tedna na sporedu zadnje tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju pred februarskimi zimskimi olimpijskimi igrami, žrtvam se poklanjajo tako ob tekmovalni progi kot na samem prizorišču tragedije. 

Preberi še Trening v Crans Montani kroji vreme, a Ilke Štuhec to ne moti: Vem, kaj moram narediti


Mean Cat
29. 01. 2026 15.44
A bar bojo obnovil?
Odgovori
0 0
bibaleze
