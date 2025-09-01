Čreda krav poteptala starejši par, moški umrl v bolnišnici

Napad se je zgodil v nedeljo popoldne v kraju Ramsau am Dachstein, nedaleč od planinske koče Austriahütte, poroča portal vienna.at.

Zakonca sta sprehajala svojega psa, ko sta naletela na čredo krav, med katerimi so bili tudi mladiči. Po navedbah prič je pes najverjetneje vznemiril živali. Te so se nato pognale proti moškemu in ženski in ju poteptale.

Hudo poškodovanemu paru so nemudoma priskočili na pomoč drugi pohodniki in osebje bližnje koče. Poklicali so reševalce, kljub hitremu posredovanju pa je 85-letnik umrl v helikopterju na poti v bolnišnico v Salzburg. Njegova 82-letna žena je hospitalizirana in je v stabilnem stanju.