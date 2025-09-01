Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Čreda krav poteptala starejši par, moški umrl v bolnišnici

Dunaj, 01. 09. 2025 16.49 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
1

V Avstriji je čreda krav napadla starejši par, ki je na gozdni poti sprehajal svojega psa. 85-letni moški je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici, njegova žena pa je poškodovana.

Napad se je zgodil v nedeljo popoldne v kraju Ramsau am Dachstein, nedaleč od planinske koče Austriahütte, poroča portal vienna.at. 

Zakonca sta sprehajala svojega psa, ko sta naletela na čredo krav, med katerimi so bili tudi mladiči. Po navedbah prič je pes najverjetneje vznemiril živali. Te so se nato pognale proti moškemu in ženski in ju poteptale. 

Hudo poškodovanemu paru so nemudoma priskočili na pomoč drugi pohodniki in osebje bližnje koče. Poklicali so reševalce, kljub hitremu posredovanju pa je 85-letnik umrl v helikopterju na poti v bolnišnico v Salzburg. Njegova 82-letna žena je hospitalizirana in je v stabilnem stanju. 

Krave

Državno tožilstvo je odredilo obdukcijo trupla pokojnika, da bi ugotovilo, ali so bile poškodbe, ki jih je utrpel v napadu, neposredni vzrok za smrt. Po navedbah policije je bil sicer moški izkušen alpinist, okoliščine, ki so privedle do tragedije, pa še preiskujejo. 

krave napad avstrija
Naslednji članek

Moški v spodnjem perilu skrival nakit, vreden 10 milijonov evrov

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Midelamodrugace
01. 09. 2025 16.59
To so pa punce vsako žival hočejo božat
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1194