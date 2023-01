Črički na krožnikih evropskih potrošnikov

Žuželke so znane po svoji visoki hranilni vrednosti, so bogate z beljakovinami in so del običajne prehrane v mnogih državah po svetu. Po mnenju Bruslja prispevajo tudi k bolj trajnostni prehrani, saj jih je mogoče vzrejati na relativno varčen način. Kljub temu obstajajo določena tveganja, saj lahko prah črička povzroči alergijske reakcije pri potrošnikih z alergijami na rake, rakce, mehkužce in izdelke iz školjk ter na pršice.

"Nikogar ne silimo jesti žuželk. Vsak se lahko sam odloči, ali bo kupoval hrano, ki vsebuje žuželke, ali ne," so zapisali pri Evropski komisiji.