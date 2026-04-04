Črn dan ameriškega letalstva: Iranci uničili še CH-47 Chinook

Fotografije iz letalske baze Buehring v Kuvajtu prikazujejo uničeno pilotsko kabino in vidne poškodbe sprednjega rotorja in lopatic. Obseg škode kaže na to, da je bilo letalo neposredno zadeto ali da je bila eksplozija dovolj blizu, da je onesposobila ključne komponente letala.
Sodeč po fotografijah je helikopter verjetno nepopravljiv. Zdi se, da je sprednji del trupa zaradi eksplozije utrpel veliko škodo, medtem ko sprednji rotor kaže jasne znake uničenja. V primerih, ko sta tako konstrukcija pilotske kabine kot rotor močno poškodovana, obnova letala pogosto ni stroškovno učinkovita, navaja portal Defense Blog.
Chinook je eden glavnih težkih transportnih helikopterjev ameriške vojske, ki se uporablja za prevoz vojakov, opreme, streliva in zalog na bojišče. Poškodba pilotske kabine in nosnega rotorja je še posebej huda, ker se v teh območjih nahajajo krmilniki leta, avionika in strukturne komponente, ki so ključne za varno delovanje.
Camp Buehring sicer ostaja ključno vojaško središče ZDA v Kuvajtu, ki služi kot izhodišče za napotitve vojakov in logistične operacije po vsej regiji. Uspešen napad na transportni helikopter kaže na nevarnost, ki jo droni predstavljajo za druga letala in dragoceno opremo ameriške vojske na območju. S podobnimi težavami se v Ukrajini srečuje tudi ruska vojska, ki je zaradi napadov z droni, predvsem v prvih dveh letih vojne, utrpela hude izgube.
Droni, ki so pogosto relativno poceni v primerjavi s tarčami, ki jih napadajo, se vse pogosteje uporabljajo za napade na baze, letala in infrastrukturo.
Iran kaže zobe
V petek je iranska protiletalska obramba ZDA prizadela najhujše izgube od začetka vojne. Najprej so uspeli sestreliti lovski dvosed F-15E. V iskalno akcijo za reševanje pilotov so se vključila številna ameriška letala in helikopterji, ki so v nizkem letu preletavali jug Irana. Enega izmed pilotov so uspeli rešiti, drugega pa še vedno iščejo.
Iran je pri tem zadel dva ameriška helikopterja UH-60 Black Hawk. Člani ene od posadk so poškodovani, so za medije povedali viri iz ameriške vojske. Iranci so nato uspeli sestreliti še jurišnika A-10 nad Hormuško ožino. Pilot se je katapultiral in bil rešen.
Iranski uspehi prihajajo po večkratnih zagotovilih predsednika Donalda Trumpa in obrambnega ministra Petea Hegsetha, da je iranska protiletalska obramba uničena.
