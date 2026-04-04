Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Črn dan ameriškega letalstva: Iranci uničili še CH-47 Chinook

Teheran, 04. 04. 2026 18.20 pred 24 dnevi 2 min branja 284

Avtor:
Mirko Vorkapić
Uničeni transportnik Chinook v Kuvajtu

Petek, 3. april 2026, si bodo v Pentagonu bržkone zapomnili kot enega najbolj črnih dni ameriškega letalstva. Najprej so Iranci sestrelili lovca F-15, nato nad Hormuško ožino še jurišnika A-10. Pri reševanju pilotov sta bila zadeta še dva helikopterja. Zdaj pa so se pojavile še fotografije uničenega transportnega helikopterja CH-47F Chinook, ki ga je v Kuvajtu iz vojne izločil iranski dron.

Fotografije iz letalske baze Buehring v Kuvajtu prikazujejo uničeno pilotsko kabino in vidne poškodbe sprednjega rotorja in lopatic. Obseg škode kaže na to, da je bilo letalo neposredno zadeto ali da je bila eksplozija dovolj blizu, da je onesposobila ključne komponente letala.

Sodeč po fotografijah je helikopter verjetno nepopravljiv. Zdi se, da je sprednji del trupa zaradi eksplozije utrpel veliko škodo, medtem ko sprednji rotor kaže jasne znake uničenja. V primerih, ko sta tako konstrukcija pilotske kabine kot rotor močno poškodovana, obnova letala pogosto ni stroškovno učinkovita, navaja portal Defense Blog.

Chinook je eden glavnih težkih transportnih helikopterjev ameriške vojske, ki se uporablja za prevoz vojakov, opreme, streliva in zalog na bojišče. Poškodba pilotske kabine in nosnega rotorja je še posebej huda, ker se v teh območjih nahajajo krmilniki leta, avionika in strukturne komponente, ki so ključne za varno delovanje.

Camp Buehring sicer ostaja ključno vojaško središče ZDA v Kuvajtu, ki služi kot izhodišče za napotitve vojakov in logistične operacije po vsej regiji. Uspešen napad na transportni helikopter kaže na nevarnost, ki jo droni predstavljajo za druga letala in dragoceno opremo ameriške vojske na območju. S podobnimi težavami se v Ukrajini srečuje tudi ruska vojska, ki je zaradi napadov z droni, predvsem v prvih dveh letih vojne, utrpela hude izgube.

Droni, ki so pogosto relativno poceni v primerjavi s tarčami, ki jih napadajo, se vse pogosteje uporabljajo za napade na baze, letala in infrastrukturo.

Iran kaže zobe

V petek je iranska protiletalska obramba ZDA prizadela najhujše izgube od začetka vojne. Najprej so uspeli sestreliti lovski dvosed F-15E. V iskalno akcijo za reševanje pilotov so se vključila številna ameriška letala in helikopterji, ki so v nizkem letu preletavali jug Irana. Enega izmed pilotov so uspeli rešiti, drugega pa še vedno iščejo.

Iran je pri tem zadel dva ameriška helikopterja UH-60 Black Hawk. Člani ene od posadk so poškodovani, so za medije povedali viri iz ameriške vojske. Iranci so nato uspeli sestreliti še jurišnika A-10 nad Hormuško ožino. Pilot se je katapultiral in bil rešen.

Iranski uspehi prihajajo po večkratnih zagotovilih predsednika Donalda Trumpa in obrambnega ministra Petea Hegsetha, da je iranska protiletalska obramba uničena.

chinook helikopter iran zda
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vladna norost
05. 04. 2026 20.58
🍊 trumpeta ima spet genialne ideje...
Odgovori
+1
1 0
Observatore kita
05. 04. 2026 20.31
V Srbiji naj bi ujeli imigranta z eksplozivom 😂 To bo ja 😂 zdaj ga bodo pa garbal da bo priznal kriv a ne 😂
Odgovori
-1
0 1
Observatore kita
05. 04. 2026 20.27
Vauu
Odgovori
-1
0 1
Kostorog
05. 04. 2026 14.26
Oranžni gumpec bi že zdavnaj končal zmagovito mirovniško misijo, pa dobi čestitko jajota za neobstoječo zmago in se spet opogumi in da 48 ur ultimat in tako v nedogled.
Odgovori
+1
2 1
M_teoretik
05. 04. 2026 13.24
Rešili so pilota, zdaj lahko razglasijo zmago in nehajo z vojno proti Iranu!?
Odgovori
+2
3 1
mario7
05. 04. 2026 12.56
Slab dan za oranžnega, dober za iran.
Odgovori
+1
4 3
Darko32
05. 04. 2026 11.31
Če gledamo poročila vseh poročevalcev vidimo, da je to logičen rezultat, saj so vsi se v regiji dvignili in začeli z oboroženimi akcijami. RUšili so veleposlaništvo v IRAKU in vojne baze v Iraku. Enako se dogaja drugod na bližnjem vzhodu. Ljude, če gledamo posnetke celo ploskajo na zadet dron IRANSki in raketo. IZRAELCI bi radi podtaknili tudi kritične napade Iranu samo zato, da bi potegnili druge v vojno. Mislim, da so IRANCI uporabili neko drugo taktiko in to da namerno dajo poročilo ven da so zadeli nek predmet samo zato, da dobijo AMeričane na manipulaciji. To je stara fora kako dobiš nasprotnika na lažeh.
Odgovori
+5
8 3
Observatore kita
05. 04. 2026 20.32
Lažeš
Odgovori
-2
0 2
travc
05. 04. 2026 11.29
Nobene hujše katastrofe ne vidim.
Odgovori
+4
5 1
Anion6anion
05. 04. 2026 11.26
Ameri so nepremagljivi in zmagovalci samo v ameriških filmih. Realnost kaže povsem drugačno sliko
Odgovori
+5
9 4
Anion6anion
05. 04. 2026 11.25
Najboljša vojska na svetu pa ne morejo enega Irana premagati😜 .
Odgovori
+4
7 3
Observatore kita
05. 04. 2026 20.33
Iran je gotof
Odgovori
-1
0 1
dark Cat
05. 04. 2026 11.08
Zakaj so helikopter dal pod sotor?🤔
Odgovori
+2
4 2
Herbert
05. 04. 2026 18.20
Da se sedezi ne zmocijo ker ima helikopter poceno steklo😃
Odgovori
+2
2 0
dark Cat
05. 04. 2026 11.06
Kolk je še???......26..28 ur?
Odgovori
+3
5 2
Petur
05. 04. 2026 10.51
to je začetek,tako pravi rumenolasi ...
Odgovori
+7
8 1
alicante1234
05. 04. 2026 10.51
Prištejte zraven še dva uničena transportna C-130, katera sta pristala v iranski puščavi in obtičala v pesku.
Odgovori
+7
9 2
Observatore kita
05. 04. 2026 20.33
Vauuu Amerika bo propadla zaradi tega
Odgovori
-1
0 1
EU Dig. Cenzura
05. 04. 2026 10.46
Te vojne Amerika ne bo dobila, kar naj posljejo pesadijo, da jo bodo lahko vracali nazaj, ampak ne zive!
Odgovori
+9
10 1
EU Dig. Cenzura
05. 04. 2026 10.34
Pametni tukaj, pa povejte katero vojno je amerika dobila? Moj odgovor je da se NOBENE! Amerika samo prizge zerjavico da se razplamti potem pa koncajo vojno kot da so veliki zmagovalci!
Odgovori
+3
7 4
Misija1
05. 04. 2026 10.40
Čisto vsako. Samo tvoj um težko dojame, da je vsaka vojna za ZDA dobiček. Ameriska vojska je najvecji zaposlovalec v Ameriki. Vso orozje, ji se proizvaja, je narejeno doma. Vseh 700 do 1000 milijard ki se vlaga v vojsko letno ostane v ZDA, ker se proizvaja v ameriskih firmah. ZDA vojasko ni izgubila se nobebe vojne, politicno je druga pesmica. Ampak ZDA se iz vojne umakne samo takrat, ko ni vec dobicka. Pika. Konec. Ti pa sanjaj dalje svoje pravljice
Odgovori
-5
3 8
markan3
05. 04. 2026 10.41
ti pa si za hece 😁, @eu dig. cenzura
Odgovori
+3
6 3
EU Dig. Cenzura
05. 04. 2026 10.44
zato pa mi placujemo vse drazje, zaradi Amerike! Prej ko smo imeli ruske energente in nafto ni bilo tezav razen ukraine vsako jesen ko so grozili z zapiranjem pip. Amerika, komaj cakam da propadejo
Odgovori
+7
8 1
markan3
05. 04. 2026 10.47
@eu dig..., to ste iskali, sedaj pa glejte in se ćudite 😁🤙🤘🧨👏. leto 2028 bo še zanimivo
Odgovori
+1
3 2
Vera in Bog
05. 04. 2026 10.28
Black Hawk down? Amerika zna s takimi kot je Iran samo preveč časa so jim pustili.
Odgovori
-6
4 10
JAZsemTI
05. 04. 2026 10.26
Amerikanci jih bodo fasali kot že dolgo ne. Ni skrivnost, da je lani v Iran prišla stotnija Ruskih operaterjev sistema S 400. Kaj in koga pa so jim Kitajci dostavili pa se (še) ne ve. Zanimivo, da so jih začeli klatiti šele sedaj. A po eni strani je logično, da je amerikancem začelo primanjkovati raket dolgega dosega in zdaj morajo z avinoni prileteti veliko bližje.
Odgovori
+5
11 6
markan3
05. 04. 2026 10.29
na ćem si danes 😅😂😆🤣🤣😆😂😅
Odgovori
-4
3 7
JAZsemTI
05. 04. 2026 10.34
Če sem napak govoril, dokaži da napak. 😏 Ampak dejstvu, da se amerikanci lomijo na iranski trdnjavi ne moremo oporekati.
Odgovori
+4
6 2
markan3
05. 04. 2026 10.37
šala mala, brkica 😁. kar se amerike" tiće, ona nikoli ni in ne bo izgubila, prej bodo izgubili njeni podaniki 😉
Odgovori
-3
0 3
JAZsemTI
05. 04. 2026 13.37
Ja, amerikanci so znani po tem, da dobijo vse bitke in izgubijo vse vojne.
Odgovori
+1
1 0
Observatore kita
05. 04. 2026 20.36
Ja zato pa Izraelci in Aneričani letajo na Iranom in Iran samo moli boga da falijo 😂
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
05. 04. 2026 10.20
Iranski proxiji so tudi leve organizacije. Soroš in podobni, 8 marec ne živi samo od prispevkov se mi zdi.
Odgovori
+1
7 6
blue3dragon
05. 04. 2026 10.04
Pa še 2 C130.. čeprav so Američani objavili, da ob akciji reševanja pilota nista uspela poleteti in so jih Američani sami uničili. Ampak, nekaj sta morala pripeljati, ljudi ali opremo, kar je ostalo v Iranu, ker nista uspela poleteti... Prazna nista bila...
Odgovori
+1
5 4
