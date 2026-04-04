Črn dan ameriškega letalstva: Iranci uničili še CH-47 Chinook

Fotografije iz letalske baze Buehring v Kuvajtu prikazujejo uničeno pilotsko kabino in vidne poškodbe sprednjega rotorja in lopatic. Obseg škode kaže na to, da je bilo letalo neposredno zadeto ali da je bila eksplozija dovolj blizu, da je onesposobila ključne komponente letala.

Sodeč po fotografijah je helikopter verjetno nepopravljiv. Zdi se, da je sprednji del trupa zaradi eksplozije utrpel veliko škodo, medtem ko sprednji rotor kaže jasne znake uničenja. V primerih, ko sta tako konstrukcija pilotske kabine kot rotor močno poškodovana, obnova letala pogosto ni stroškovno učinkovita, navaja portal Defense Blog.

Chinook je eden glavnih težkih transportnih helikopterjev ameriške vojske, ki se uporablja za prevoz vojakov, opreme, streliva in zalog na bojišče. Poškodba pilotske kabine in nosnega rotorja je še posebej huda, ker se v teh območjih nahajajo krmilniki leta, avionika in strukturne komponente, ki so ključne za varno delovanje.

Camp Buehring sicer ostaja ključno vojaško središče ZDA v Kuvajtu, ki služi kot izhodišče za napotitve vojakov in logistične operacije po vsej regiji. Uspešen napad na transportni helikopter kaže na nevarnost, ki jo droni predstavljajo za druga letala in dragoceno opremo ameriške vojske na območju. S podobnimi težavami se v Ukrajini srečuje tudi ruska vojska, ki je zaradi napadov z droni, predvsem v prvih dveh letih vojne, utrpela hude izgube.

Droni, ki so pogosto relativno poceni v primerjavi s tarčami, ki jih napadajo, se vse pogosteje uporabljajo za napade na baze, letala in infrastrukturo.