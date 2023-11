Črna gora bo izročila kralja kriptovalut, ki naj bi vlagatelje oškodoval za milijarde

Do Kwon

Kot so še sporočili s podgoriškega sodišča, bodo podjetnika izročili, ko bo izročitev odobril pravosodni minister Andrej Milović. Ta naj bi odločil tudi, kateri državi ga bodo izročili. Dodali so, da je Do Kwon privolil, da ga po skrajšanem postopku izročijo Južni Koreji.

Črnogorske oblasti so Kwona skupaj z njegovim poslovnim partnerjem pridržale 23. marca na letališču v Podgorici, ko sta se s ponarejenima potnima listoma želela vkrcati na let za Dubaj. Zaradi ponarejenih osebnih dokumentov so ju v Črni gori konec junija obsodili vsakega na štiri mesece zapora.