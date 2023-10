Črna gora ima novo vlado. Opozicija: protičrnogorska, protievropska, proruska

Zelo burna razprava je potekala že ves ponedeljek pred tem, saj je moral parlament sprva potrditi novega predsednika skupščine, poročajo podgoriške Vijesti. To je postal Andrija Mandić iz stranke Nova srbska demokracija (NSD). Zanj je glasovala nova parlamentarna večina, ki jo tvorijo zmagovalna stranka junijskih volitev Gibanje Evropa zdaj, Demokrati nekdanjega predsednika skupščine Alekse Bečića , stranke albanske manjšine, Socialistična ljudska stranka (SNP) ter Mandićeva koalicija Za prihodnost Črne gore.

Iz opozicije novi vladi očitajo, da je protičrnogorska, protievropska in proruska. Največ očitkov je opozicija izrekla na račun novega predsednika skupščine Mandića, zaradi njega pa je v ponedeljek v Podgorici protestiralo tudi več tisoč ljudi.

Da je z Mandićevo izvolitvijo "četništvo formalno postalo državna ideologija v Črni gori", je po poročanju Vijesti na novinarski konferenci ocenil vodja poslanskega kluba Demokratske stranke socialistov (DPS) Andrija Nikolić in ponedeljek označil kot črn in žalosten dan za črnogorski parlament.

DPS, ki je Črni gori vladala med letoma 1991 in 2020, je že pred izvolitvijo Mandića za predsednika skupščine opozarjala, da bo Črna gora v primeru njegove izvolitve postala država "v sferi vpliva politike Kremlja in Beograda", saj je nekoč dejal, da ima ruskega predsednika Vladimirja Putina za svojega predsednika, medtem ko je znano, da je politično blizu srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Kot predsednik parlamenta bo Mandić član nacionalnega sveta za obrambo in varnost.

Mandić in njegova stranka se zavzemata za razveljavitev priznanja Kosova, izstop države iz Nata ter odpravo sankcij proti Rusiji zaradi priključitve Krima leta 2014, zanikajo pa tudi genocid v Srebrenici. Sporno je še, da ima Mandić tudi srbsko državljanstvo, saj pridobitve dvojnega državljanstva po letu 2006 zakoni ne dovoljujejo. Srbskemu državljanstvu se je tako odrekel Spajić, da je lahko postal mandatar.