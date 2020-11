Črna gora in Srbija zaradi konflikta iz leta 1918 izgnali veleposlanika

Srbski veleposlanik v Črni gori, Vladimir Božović, je na srečanju združenja, ki zastopa interese črnogorskih Srbov, dejal, da je bila odločitev črnogorske skupščine leta 1918 o priključitvi Srbiji "svobodna volja črnogorskega naroda". Takrat je Črna gora postala del Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Leta 2006 je Črna gora razglasila neodvisnost in prvič po koncu prve svetovne vojne postala suverena država.

Črnogorske oblasti so Božovića obtožile vmešavanja v črnogorske notranje zadeve, dale pa so mu 72 ur časa, da zapusti državo. Po njihovih besedah je Božović "omalovaževal državo, ki mu je omogočila diplomatsko imuniteto". Dodale so še, da je srbski veleposlanik prejel več ustnih in pisnih opozoril, poroča BBC.