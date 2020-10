Na pragu prve tranzicije oblasti: Đukanović za mandatarja predlagal Krivokapića

Nosilci treh opozicijskih list Zdravko Krivokapić , Aleksa Bečić in Dritan Abazović so na povabilo predsednika države Mila Đukanovića opravili posvetovanje o novem mandatarju. Đukanoviću so predstavili predlog z 41 poslanskimi podpisi, ki za novega mandatarja predlaga Krivokapića. Abazović je v objavi na Twitterju zapisal, da bo prihajajoča vlada "prva demokratična oblast v zgodovini države".

Kljub temu, da je Đukanovićeva DPS osvojila največ glasov, je bil njen rezultat na letošnjih parlamentarnih volitvah najslabši v zgodovini.S tem je stranka, skupaj z zavezniki, izgubila večino v parlamentu, ki je tokrat pripadla prosrbski in proruski opoziciji. Rezultat volitev je bil sicer tesen, a je črnogorski predsednik kmalu po objavi uradnih rezultatov napovedal, da je pripravljen opoziciji podeliti mandat za sestavo nove vlade.

"Danes sem opravil posvetovanje o mandatarju z nosilci koalicij Za prihodnost Črne gore, Mir je naša nacija in Črno na belem. S tem so se oblikovali pogoji, da za mandatarja za sestavo nove vlade predlagam Zdravka Krivokapića, ki bo v roku, kot ga predvideva črnogorska ustava, pripravil program in predlagal sestavo vlade. O tem se bo izjasnil 27. sklic Skupščine Črne gore na eni od prihodnjih sej," je po sestanku povedal Đukanović. Ob tem je izrazil upanje, da bo Krivokapić čim prej uspel sestaviti novo vlado. Ta je sicer pred dnevi izrazil upanje, da bo nova vlada potrjena v začetku novembra, poroča CDM.

Đukanović je tudi dejal, da sta volilni proces in tranzicija oblasti potrdila uspešnost politike v preteklem obdobju. "Oblikovanje institucij in vladavine prava je najboljši način za preseganje delitev." Poudaril je, da je Črna gora edina republika nekdanje Jugoslavije, kjer ni bilo vojne, in ki ji je uspelo obnoviti svojo neodvisnost ter postati članica Nata.