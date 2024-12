'Vrh EU-Zahodni Balkan je priložnost za pospešitev približevanja regije uniji'

"To srečanje je zelo dober strateški trenutek za pospešitev širitve in postopnega vključevanja (regije v EU)," je ob prihodu na srečanje voditeljev članic unije in šestih zahodnobalkanskih držav povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Srečanje je po njegovih besedah pomembno, ker je širitev prioriteta za obe strani. Poleg tega se države Zahodnega Balkana že postopoma vključujejo v notranji trg EU in druge evropske politike. Tako lahko njihovi državljani koristi, ki jih prinaša EU, uživajo, še preden države postanejo članice.