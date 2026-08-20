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Črna gora ponuja 500.000 evrov za informacije o vodji kavaškega klana

Podgorica, 20. 08. 2026 16.38 pred 8 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
Radoje Zvicer

Ministrstvo za notranje zadeve Črne gore ponuja 500.000 evrov visoke denarne nagrade za informacije, ki bi privedle do lociranja in aretacije Radoja Zvicerja, ki velja za vodjo kavaškega kriminalnega klana. Vsem, ki bodo posredovali koristne informacije, zagotavljajo popolno anonimnost in zaščito identitete.

42-letni Radoje Zvicer je že več let na begu in velja za enega najbolj iskanih kriminalcev na Balkanu. Zanj je Interpol razpisal rdečo mednarodno tiralico zaradi utemeljenega suma, da je zagrešil vrsto hudih kaznivih dejanj.

Zdaj pa zanj ponuja denarno nagrado še ministrstvo, poroča Klix. A po navedbah črnogorskega notranjega ministrstva se nagrada nanaša izključno na informacije, ki bodo neposredno pripomogle k njegovi aretaciji. Do nagrade ne bodo upravičene osebe, ki bodo posredovale že znane informacije, policisti in njihovi družinski člani ter osebe, za katerimi so razpisane mednarodne tiralice ali ki so sodelovale pri kaznivih dejanjih, povezanih z Zvicerjem.

Radoje Zvicer
Radoje Zvicer
FOTO: Interpol

Informacije je mogoče posredovati izključno osebno direktorju policijske uprave, pomočniku direktorja za boj proti kriminalu ali vodji posebnega policijskega oddelka, pri čemer je treba predhodno obvezno poklicati na uradne telefonske številke. Odločitev o izplačilu nagrade po presoji verodostojnosti informacij sprejme vlada Črne gore na predlog notranjega ministrstva.

Tožilstvo Zvicerja bremeni vodenja organizirane kriminalne združbe ter hudih umorov, trgovine z drogami, pranja denarja in nezakonitega posedovanja orožja. Julija letos ga je višje sodišče v Podgorici na prvi stopnji v njegovi odsotnosti obsodilo na 40 let zapora. Poleg Črne gore ga iščejo tudi druge evropske države, med njimi Avstrija, ki je leta 2024 za informacije o njem razpisala 20.000 evrov nagrade zaradi tihotapljenja prepovedanih drog.

Kavaški klan, ki ga vodi Zvicer, je že vrsto let v sporu s konkurenčnim škaljarskim klanom. V tej vojni, ki se je začela leta 2014 po izginotju pošiljke kokaina v Španiji, je bilo na ulicah Balkana in Evrope ubitih več kot 60 ljudi, med njimi tudi naključni mimoidoči.

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KOMENTARJI2

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Anion6anion
20. 08. 2026 16.55
Gotovo se giba po Sloveniji. Tu se vsi kriminalci počutijo zelo varni.
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0 0
Anion6anion
20. 08. 2026 16.54
Bodi naši sodniki in tožilci dali informacije da bodo zaslužili te denarje za svoje plače
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