Črna gora s podporo ZDA v proizvodnjo dronov, tudi za Ukrajino

Črnogorska vlada bo glede na navedbe iz dokumenta namenila sredstva tudi za vzpostavitev proizvodnega obrata za brezpilotne sisteme v sodelovanju s podjetjem By Light in njegovim partnerjem 4WINDS LLC, ki bosta za potrebe projekta v Črni gori ustanovila podjetje. Sporazum predvideva tudi uporabo podjetij iz Črne gore in regije za testiranje zračnih in podvodnih tehnologij brezpilotnih sistemov.

Pismo o nameri, ki bo uvod v pogodbo, bosta kmalu podpisala črnogorski minister za gospodarski razvoj Nik Đeljošaj in direktor ameriškega podjetja By Light Robert J. Donahue . Pogodba bo predvidoma podpisana septembra, še piše RSE.

Vlada je na seji 29. maja odobrila pismo o nameri za vlaganje v proizvodnjo brezpilotnih letalskih sistemov in razvoj izvoza z letališč v Črni gori. S to pobudo namerava "izboljšati zmogljivosti vojske v skladu z Natovimi standardi, podpreti obrambne potrebe Ukrajine ter okrepiti položaj Črne gore kot zanesljivega dobavitelja najsodobnejše obrambne opreme na svetovnem trgu", piše v dokumentu, ki ga povzema mreža Radio Slobodna Evropa (RSE).

Prvo serijo zgodnje produkcije brezpilotnih sistemov in spremljajoče opreme bodo donirali Ukrajini, še piše v dokumentu.

Iz ameriškega veleposlaništva so za RSE v sredo sporočili, da bo sporazum, če bo odobren, spodbujal "skupno varnost, stabilnost in blaginjo". Obenem so poudarili, da vlaganje v obrambne zmogljivosti, kot so ameriški brezpilotni zračni sistemi, kaže na resnost Črne gore pri izpolnjevanju obveznosti do zavezništva, v času, ko od Evrope pričakujejo, da prevzame večji delež odgovornosti za svojo varnost.

Članice Nata morajo po dogovoru namenjati za obrambo najmanj dva odstotka BDP, pričakovanja ZDA pa so še višja.