Črna gora se je poslovila od žrtev strelskega pohoda na Cetinju

Dva dni po krvavem streljanju, ki je vzelo 11 življenj, so se sorodniki in prijatelji poslovili od žrtev. Žalne slovesnosti v Narodnem muzeju Črne gore na Cetinju se je udeležil tudi celoten črnogorski državi vrh. Pozneje so tragično umrle položili k večnemu počitku. Od prvih umrlih žrtev - dveh otrok in njune matere, so se oče, babica in dedek poslovili s čustveno osmrtnico.

Žalna slovesnost v t.i. Vladinem domu se je dopoldne začela z minuto molka in s sporočilom, da Cetinje ni samo v tej tragediji, ampak da žaluje vsa Črna gora. "Od predvčerajšnim je naše mesto ovito v žalost in šok, da so v ponorelem napadu nastradale nedolžne žrtve. Takega dne ne pomnimo," je poudaril župan Nikola Đurašković. Dodal je, da za njihove najbližje ne obstajajo besede tolažbe. PREBERI ŠE Črnogorska policija objavila kronologijo krvavega napada na Cetinju "S posebnim spoštovanjem se bomo spominjali naše Nataše in njenih angelčkov Mašana in Marka, naših Danice, Dimitrija, Rajka, Aleksandra in Mile, Mitra, Gorana. Njihova brutalno prekinjena življenja ostajajo del naših spominov, pa tudi opomin, da moramo storiti vse, da se tak tragičen dogodek nikoli več ne ponovi," je dodal. Na žalno slovesnost so prišli tudi ostali predstavniki lokalnih oblasti, pa tudi črnogorski predsednik Milo Đukanović, premier Dritan Abazović in predsednica parlamenta Danijela Đurović. 'Naj vas čuvajo angeli' Na manjšem mestnem pokopališču v Bajicah so nato popoldne pokopali tudi prve žrtve 34-letnega Vuka Borilovića, ki je v petek popoldne začel streljati po svojih sosedih. Najprej pa je ubil člane družine, ki so živeli v njegovi hiši - 11-letnega dečka in njegovega osemletnega bratca, strelnim ranam je nato v bolnišnici podlegla tudi njuna mati. icon-expand Družina, ki je umrla med strelskim pohodom na Cetinju FOTO: AP "Hvala ti za vse, kar si storila za Mašana in Marka. Poskušala si, da ju zaščitiš pred izmečkom, ki vas je, ničesar krive, pobil. Vse življenje si se borila zanju in zdaj ste spet skupaj," se je od umrle Nataše s čustvenim sporočilom poslovil njen mož Miloš. "Otroka moja, vajino odraščanje bo za vedno ostalo v mojem srcu. Vedno z vami. Naj vas čuvajo angeli," sta dodala babica in dedek. PREBERI ŠE Več mrtvih v streljanju v Črni gori Strelski pohod na jugu Črne gore je storilec začel v petek popoldne. Po omenjeni družini je začel streljati še po svojih sosedih, vzel je še sedem življenj. Še šest ljudi je ranil, med njimi tudi enega izmed policistov, ki so ga obkolili. Pet jih je v bolnišnici zunaj smrtne nevarnosti, življenje enega pa je še vedno ogroženo. Policija sicer poziva k previdnosti glede številnih nepreverjenih informacij, ki uhajajo v javnost – tako glede strelca kot glede človeka, ki naj bi ga nazadnje ustrelil. Šlo naj bi za N.K. iz Cetinja, ki naj bi bil trenutno na begu pred policijo. Več podrobnosti bo pojasnilo višje državno tožilstvo v Podgorici, ki je začelo preiskavo primera.