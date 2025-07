Črna gora v krizi: turistična sezona na dnu, cene ležalnikov pa do 200 evrov

"Takšne praznine nismo videli že od časa pandemije," pravijo domačini. Na najbolj znanih črnogorskih plažah, kot so Budva, Petrovac in Sveti Stefan, je še vedno veliko prostih ležalnikov, senčnikov in apartmajev. Kljub temu se cene niso bistveno spremenile. Najem kompleta (ležalnik + senčnik) stane od 15 do tudi 200 evrov na dan, predvsem v elitnih delih, kot je Pržno. Za štiričlansko družino dan na plaži hitro stane 50 evrov, in to brez luksuza, poroča srbski portal Nova.rs.

V lokalu ob morju vam bodo za kavo in sok zaračunali skoraj 10 evrov. Kosilo z ribo in kozarcem vina pa hitro preseže 30 evrov na osebo. Sladoled na plaži za dva otroka je okoli šest evrov, kava tri, domače pivo pa med 4,5 in pet evrov. Turisti iz Srbije in Bosne, ki tradicionalno polnijo črnogorske obale, letos prihajajo redkeje, predvsem zaradi visokih cen in inflacije doma.