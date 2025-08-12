Črna gora zaradi požarov zaprosila za mednarodno pomoč

Črnogorska vlada je v ponedeljek Nato in EU zaprosila za pomoč pri gašenju gozdnih požarov, ki v zadnjih dneh divjajo po celotni državi, tudi v okolici prestolnice Podgorica, poročajo tamkajšnji mediji. Na pomoč je s helikopterjem že priskočila Srbija, zaprosilo za pomoč je prejela tudi Slovenija.

Črna gora se v zadnjih dneh po celotni državi sooča z več intenzivnimi gozdnimi požari. Po navedbah vlade država nima dovolj sredstev za njihovo učinkovito gašenje, zlasti na težko dostopnih območjih ter ob visokih temperaturah, močnem vetru in suši. Gori na več lokacijah v okolici Podgorice, kjer so gasilci tudi evakuirali nekatere prebivalce. Požari divjajo še na obali v bližini Budve in na severu države ob meji s Srbijo. Ogenj je po navedbah reševalcev zajel več hiš, po neuradnih informacijah, ki jih navajajo črnogorski mediji, pa je bil poškodovan tudi en gasilec.

Letala in helikopterji po navedbah vlade delujejo s polno zmogljivostjo, vendar ne morejo zadostiti vsem potrebam. Pri gašenju pomaga tudi vojska. Črnogorsko notranje ministrstvo je sporočilo, da bo od danes pri gašenju pomagal hrvaški kanader, Srbija pa je v Črno goro že v ponedeljek poslala helikopter za gašenje požarov. Načelnik poveljniško-operativnega centra črnogorske vojske Hajrudin Đerekarac je za podgoriške Vijesti danes nato dejal, da nimajo podatkov o tem, ali in kakšno pomoč bo poslal Nato, in da iz Hrvaške nimajo uradne potrditve, da bodo poslali kanader. To, kar je po njegovih besedah zanesljivo, je, da bo pomoč za gašenje požarov v obliki helikopterjev čez dan poslala Slovenija. "Za zdaj so zanesljive informacije, s katerimi razpolagamo, da bo Slovenija tekom dneva poslala svoja zračna plovila," je dejal. Iz slovenske vlade te informacije za STA niso potrdili. Iz Uprave RS za zaščito in reševanje pa so pojasnili, da je Slovenija dobila zaprosilo za pomoč, a se nanj še ni odzvala.

Gori tudi na Hrvaškem in v Albaniji

Z visokimi temperaturami in požari se sicer spopadajo tudi na Hrvaškem in v Albaniji. Na Hrvaškem so v ponedeljek tako pogasili velik požar blizu Splita, s katerim se je borilo okoli 150 gasilcev ter štirje kanaderji in airtractor. V Albaniji pa je več sto gasilcem in vojakom v ponedeljek uspelo pogasiti večino od skoraj 40 požarov, ki so izbruhnili od nedelje, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v ponedeljek sporočilo albansko ministrstvo za obrambo. Več kot deset požarov je bilo v ponedeljek še vedno aktivnih, med njimi tudi na obalnem območju Finiqa na jugu države, kjer so v nedeljo zvečer evakuirali okoli deset ljudi, pogorelo pa je tudi več hiš, poročanje lokalnih medijev povzema AFP.

