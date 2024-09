Črna gradnja na Murterju: Slovenec zgradil objekt s teraso in dve greznici

Na Hrvaškem so zaključili s kriminalistično preiskavo zoper slovenskega državljana. Kot poroča Morsi.hr, so med preiskavo ugotovili, da je osumljeni 52-letnik od januarja do junija letos kot lastnik zemljišča v Betini na Murterju zgradil zaprti del objekta s pokrito teraso ter dve biološki greznici, česar pa ne bi smel narediti.

Gradil je namreč brez gradbenega dovoljenja ter na območju, ki ni označeno kot zazidljivo območje, gradnja pa tudi sicer ne bi bila dovoljena, saj gre za zaščiteno priobalno območje.

Slovenec je zaradi slednjega osumljen kaznivega dejanja črne gradnje, policija pa je sporočila, da so zoper 52-letnega Slovenca na pristojno državno tožilstvo v Šibeniku že podali tudi kazensko ovadbo.