Črna obletnica: Varšava s pozivom Berlinu, naj plača vojno odškodnino

Za Poljsko to pomeni, da se v celoti posveti svojim obrambnim zmogljivostim, da se bo lahko soočila z vsako agresijo, je dejal in članice zveze Nato pozval, naj se v celoti posvetijo obrambi pred agresijo v Ukrajini.

85 let od začetka druge svetovne vojne na Poljskem

Osrednja slovesnost je potekala na severu države na polotoku Westerplatte v Gdansku ob obali Baltskega morja, kjer so bojne ladje nacistov 1. septembra 1939 ob zori obstreljevale enote svoje vzhodne sosede in s tem začele drugo svetovno vojno. Med njo je bilo po vsem svetu ubitih več kot 50 milijonov ljudi, od tega šest milijonov Poljakov, med katerimi so bili trije milijoni Judov.

Poljski predsednik Andrzej Duda, ki se je udeležil spominske slovesnosti v mestu Wielun na zahodu države, kjer so pred 85 leti padle prve nacistične bombe, pa je danes Berlin znova pozval k plačilu odškodnin za škodo, ki jo je država utrpela med vojno, češ da obžalovanje in opravičilo Nemčije ne zadostujejo. Ocenil je, da vprašanje še ni rešeno. Plačilo odškodnin sicer od Berlina zahteva tudi bolj proevropska Tuskova vlada.

Nemški kancler Olaf Scholz je sicer med obiskom v Varšavi v začetku julija sporočil, da namerava Nemčija izplačati odškodnino približno 40.000 še živečim žrtvam nemške nacistične okupacije Poljske med drugo svetovno vojno. Podrobnosti ni podal.