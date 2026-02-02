Črna ovca kraljeve družine: še pred lastnim sojenjem za rešetke

Marius Borg Hoeiby aretiran v nedeljo zvečer, dolgemu seznamu preteklih obtožb so se pridružile še nove - napad, grožnje z nožem in kršitev prepovedi približevanja. Kot poroča norveška televizija TV2, je bila žrtev "ženska v dvajsetih letih", šlo naj bi za njegovo nekdanje dekle. Tožilstvo je zaradi ponovitvene nevarnosti zahtevalo enomesečni pripor, sodišče je danes tej zahtevi tudi ugodilo.

To je že njegova četrta aretacija, vendar je bil vsakič hitro izpuščen.

Avgusta 2024 so ga aretirali po nočnem prepiru v stanovanju v Oslu, po katerem je njegova partnerka potrebovala zdravniško pomoč. Policija je našla tudi nož, zaboden v steno. Preiskava je pokazala, da je pred incidentom užival droge in alkohol.

Septembra so organi pregona prijeli na podlagi obtožb o zlorabi več žensk, kršitve prepovedi približevanja in vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Novembra so ga pridržali zaradi suma posilstva o "spolnem odnosu z osebo, ki je nezavestna ali se iz drugih razlogov ne more upreti dejanju". Šlo naj bi za štiri take primere, poroča BBC. Prav tako naj bi večkrat posnel intimne predele deklet brez njihovega zavedanja ali soglasja.

29-letnik je priznal napad na svoje dekle in uživanje mamil, težja kazniva denanja pa je zanikal. Pojasnil je, da je imel duševne težave in da se že dolgo časa bori z odvisnostjo. Obljubil je, da bo odšel na zdravljenje, ki se ga bo resno lotil.

Začetek sojenja za 38 različnih obtožb je razpisan za jutri, pretekli konec tedna pa je torej znova izgubil oblast nad seboj in se spravil nad nekdanje dekle. Na sojenju bi se moral braniti s svobode, vendar je danes sodišče zanj torej odredilo enomesečni pripor, čeprav je obramba že napovedala pritožbo.

Vzeli so ga za svojega

Čeprav Marius Borg uradno ni član kraljeve družine, ne opravlja kraljevskih dolžnosti in ni v vrsti za prestol, je norveška monarhija svetlolasega Mariusa vzela za svojega. S seboj ga je pripeljala njegova mati Mette-Marit Tjessem Hoeiby, ko se je leta 2001 poročila s prestolonaslednikom Haakonom, bodočim kraljem Norveške. Prikupni fantič je bil takrat star štiri leta, mediji so ga imenovali "mali Marius", Haakon ga je vzgajal kot lastnega sina, z družino je bil ovekovečen na uradnih kraljevih portretih.

Zagovornikom visokih standardov monarhije pa že takrat ni bilo všeč njegovo poreklo. Mette-Marit, ki je bila nekdanja natakarica, je namreč slovela kot koketa in "dekle, ki se rado zabava". Njegov biološki oče je bil Morten Borg, obsojen preprodaje kokaina in je bil večkrat z zaporu. Še večjo kost za glodanje pa so dobili z govoricami, da naj bi bila Mette-Marit takrat zaročena z Johnom Ognbyjem, prav tako obsojenim zaradi preprodaje mamil, Morten Borg pa naj bi bil eden njegovih najboljših prijateljev.

Mamil ni zaobšel niti Marius, ki je slovel tudi po divjih zabavah, prehitri vožnji, nedostojnemu vedenju in žaljenju policistov. Ni pa Marius edini, ki se je znašel v nemilosti noveške javnosti. Po razkritju novega svežnja Epsteinovih dosjejev se je pod plazom kritik znašla tudi njegova mati Mette-Marit, saj se je izkazalo, da je bila precej tesna znanka zloglasnega Jeffreyja Epsteina, obtoženega spolnega izkoriščanja mladoletnic, saj je objavljena komunikacija sta sproščeno kramljala tudi o osebnih zadevah.