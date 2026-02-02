Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Črna ovca kraljeve družine: še pred lastnim sojenjem za rešetke

Oslo, 02. 02. 2026 17.50 pred 10 minutami 3 min branja 16

Avtor:
T.H.
Marius Borg Hoeiby

Na družinskih portretih kraljeve družine visokorasli svetlolasec daje vtis uglajenega mladeniča, toda videz vara. 29-letni Marius Borg Hoeiby, sin norveške princese Mette-Marit, mora pred sodnika zaradi kar 38 različnih obtožb, med katerimi so tudi štiri posilstva, nasilje, zlorabe, preprodaja mamil. Sojenje se začne v torek, grozi mu 10 let zapora, a le dva dni pred lastnim sojenjem je bil znova aretiran - tokrat je vihtel nož in grozil nekdanjemu dekletu. Sodišče mu je odredilo enomesečni pripor.

Marius Borg Hoeiby aretiran v nedeljo zvečer, dolgemu seznamu preteklih obtožb so se pridružile še nove - napad, grožnje z nožem in kršitev prepovedi približevanja. Kot poroča norveška televizija TV2, je bila žrtev "ženska v dvajsetih letih", šlo naj bi za njegovo nekdanje dekle. Tožilstvo je zaradi ponovitvene nevarnosti zahtevalo enomesečni pripor, sodišče je danes tej zahtevi tudi ugodilo.

Marius Borg (desno zgoraj) na uradnem kraljevem portretu
Marius Borg (desno zgoraj) na uradnem kraljevem portretu
FOTO: AP

To je že njegova četrta aretacija, vendar je bil vsakič hitro izpuščen. 

Marius Borg Hoeiby
Marius Borg Hoeiby
FOTO: Profimedia

Avgusta 2024 so ga aretirali po nočnem prepiru v stanovanju v Oslu, po katerem je njegova partnerka potrebovala zdravniško pomoč. Policija je našla tudi nož, zaboden v steno. Preiskava je pokazala, da je pred incidentom užival droge in alkohol.

S polsestro Ingrid Alexandro, bodočo norveško kraljico
S polsestro Ingrid Alexandro, bodočo norveško kraljico
FOTO: AP

Septembra so organi pregona prijeli na podlagi obtožb o zlorabi več žensk, kršitve prepovedi približevanja in vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Novembra so ga pridržali zaradi suma posilstva o "spolnem odnosu z osebo, ki je nezavestna ali se iz drugih razlogov ne more upreti dejanju". Šlo naj bi za štiri take primere, poroča BBC. Prav tako naj bi večkrat posnel intimne predele deklet brez njihovega zavedanja ali soglasja.

Preberi še Kontroverzni sin norveške princese: vložena obtožnica, obtožen tudi posilstva

29-letnik je priznal napad na svoje dekle in uživanje mamil, težja kazniva denanja pa je zanikal. Pojasnil je, da je imel duševne težave in da se že dolgo časa bori z odvisnostjo. Obljubil je, da bo odšel na zdravljenje, ki se ga bo resno lotil.

Z mamo Mette-Marit in očimom Haakonom, prestolonaslednikom
Z mamo Mette-Marit in očimom Haakonom, prestolonaslednikom
FOTO: AP

Začetek sojenja za 38 različnih obtožb je razpisan za jutri, pretekli konec tedna pa je torej znova izgubil oblast nad seboj in se spravil nad nekdanje dekle. Na sojenju bi se moral braniti s svobode, vendar je danes sodišče zanj torej odredilo enomesečni pripor, čeprav je obramba že napovedala pritožbo.

Vzeli so ga za svojega

Čeprav Marius Borg uradno ni član kraljeve družine, ne opravlja kraljevskih dolžnosti in ni v vrsti za prestol, je norveška monarhija svetlolasega Mariusa vzela za svojega. S seboj ga je pripeljala njegova mati Mette-Marit Tjessem Hoeiby, ko se je leta 2001 poročila s prestolonaslednikom Haakonom, bodočim kraljem Norveške. Prikupni fantič je bil takrat star štiri leta, mediji so ga imenovali "mali Marius", Haakon ga je vzgajal kot lastnega sina, z družino je bil ovekovečen na uradnih kraljevih portretih.

Zagovornikom visokih standardov monarhije pa že takrat ni bilo všeč njegovo poreklo. Mette-Marit, ki je bila nekdanja natakarica, je namreč slovela kot koketa in "dekle, ki se rado zabava". Njegov biološki oče je bil Morten Borg, obsojen preprodaje kokaina in je bil večkrat z zaporu.

Še večjo kost za glodanje pa so dobili z govoricami, da naj bi bila Mette-Marit takrat zaročena z Johnom Ognbyjem, prav tako obsojenim zaradi preprodaje mamil, Morten Borg pa naj bi bil eden njegovih najboljših prijateljev. 

Mamil ni zaobšel niti Marius, ki je slovel tudi po divjih zabavah, prehitri vožnji, nedostojnemu vedenju in žaljenju policistov. 

Ni pa Marius edini, ki se je znašel v nemilosti noveške javnosti. Po razkritju novega svežnja Epsteinovih dosjejev se je pod plazom kritik znašla tudi njegova mati Mette-Marit, saj se je izkazalo, da je bila precej tesna znanka zloglasnega Jeffreyja Epsteina, obtoženega spolnega izkoriščanja mladoletnic, saj je objavljena komunikacija sta sproščeno kramljala tudi o osebnih zadevah.

Razlagalnik

Mette-Marit Tjessem Hoeiby je norveška prestolonaslednica, žena prestolonaslednika Haakona. Pred poroko z njim je bila natakarica in je imela sina Mariusa iz prejšnjega razmerja. Njena preteklost, vključno z nekaterimi povezavami, je bila predmet medijskega zanimanja in kritike, zlasti ob njeni poroki s Haakonom leta 2001.

Haakon je prestolonaslednik Norveške, najstarejši sin kralja Haralda V. in kraljice Sonje. Po očetu bo naslednji kralj Norveške. Leta 2001 se je poročil z Mette-Marit Tjessem Hoeiby, s katero ima dva otroka, princeso Ingrid Alexandro in princa Sverreja Magnusa. Vzgojil je tudi Mariusa Borga Hoeibyja, sina svoje žene iz prejšnjega razmerja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Marius Borg Hoeiby norveška kraljeva družina napad sojenje mette marit

Raziskovalci tožijo X: Boj za podatke o madžarskih volitvah

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
aviktora
02. 02. 2026 19.02
Bogi fant ima travme iz otroštva.
Odgovori
0 0
r h
02. 02. 2026 18.58
Mali 💩
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
02. 02. 2026 18.56
Mali norveški Andrew!
Odgovori
+1
1 0
mito24
02. 02. 2026 18.56
Presenetljivo kako otrok z neke ugledne družine vsaj tako na papirju se obnaša deviantno kriminalno. Zanimivo, okolje geni in še kakšen vpliv ?
Odgovori
0 0
ZIPPO
02. 02. 2026 18.31
Princesa ni imela časa vzgojiti sina?Štirikrat aretiran in hitro spuščen?Aja je modre krvi.Pajade da je🤣V zapor za 40 let,ker bo vedno isti,domišljavec,in vse dragulje mu pobrati!
Odgovori
+2
2 0
zhadum
02. 02. 2026 18.27
bolniki
Odgovori
+3
3 0
Jani.
02. 02. 2026 18.26
No ta pa je črni raček 🙃
Odgovori
+3
3 0
medŠihtom
02. 02. 2026 18.25
ga občudujem. vsaj en ki zna uživat in izkoristit svoj položaj. in si dat duška v življenju. kar tako naprej , z največjo žlico. tisočkrat dokazano, družbene norme so za rajo.
Odgovori
-4
1 5
Renee Nicole Good v spomin
02. 02. 2026 18.23
pošljejo naj ga v Zenico v arest...bo danska vlada privarčevala on pa v pravi oskrbi za rehabilitacijo
Odgovori
+3
3 0
PetindvajsetUR
02. 02. 2026 18.21
Pr nas se mu ne bi nic zgodil... 🤣
Odgovori
-1
3 4
Antena
02. 02. 2026 18.15
V Sibirijo za 10 let pa bo ko ovčka
Odgovori
+5
5 0
rok1900
02. 02. 2026 18.09
Njegova mama narkomanka je spraševala epsteina o vzgoji 🙏😅
Odgovori
+4
5 1
mmickica
02. 02. 2026 18.06
Temu se rece unicit zivljenje, polna rit, nic mu ne manjka, pa si zarine noz. Ni pomoci.
Odgovori
+7
7 0
zmerni pesimist
02. 02. 2026 17.57
Droga je kriva
Odgovori
+3
4 1
ata_jez
02. 02. 2026 18.12
A ni to tko kot pri orožju? Ni pištola kriva, kriv je strelec. 🤣 Potem tudi droga ni kriva 🤣
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
zadovoljna
Portal
Ta znani Slovenec danes praznuje 87. rojstni dan
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
vizita
Portal
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
spektakli, ki služijo milijarde
spektakli, ki služijo milijarde
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
20 najbolj stresnih služb
20 najbolj stresnih služb
moskisvet
Portal
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506